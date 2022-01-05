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Guilty Gear Strive
5
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name : Guilty Gear Strive
platform : Playstation 5
editor : Arc System Works
developer : Arc System Works
genre : combat
other versions : PlayStation 4
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group information
Waifukyo
10
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/22/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 290
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GUILTY GEAR -STRIVE- : Jam Kuradoberi revient pour le début de la saison 5
Actualité


Durant Arc World Tour 2025-2026 Finals, après Peni Parker du coté de MARVEL Tokon, Arc System Works annonce la saison 5 de GUILTY GEAR -STRIVE- avec comme premier personnage le retour de Jam Kuradoberi au casting. Elle est prévue pour le 9 avril prochain avec en parallèle un stage et la version 2.0 du jeu venant remanier l'expérience de jeu, ajoutant notamment de nouvelle mécaniques dont le "Wild Assault" et "Counter Blitz".

    tags : guilty gear arc system works
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    posted the 03/22/2026 at 01:03 PM by masharu
    comments (1)
    raioh posted the 03/22/2026 at 02:11 PM
    C'est ouf à quel point tout ce qui faisait l'originalité de Guilty Gear en terme de chara design est devenu insipide.
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