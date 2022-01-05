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Durant Arc World Tour 2025-2026 Finals, après Peni Parker du coté de MARVEL Tokon, Arc System Works annonce la saison 5 de GUILTY GEAR -STRIVE- avec comme premier personnage le retour de Jam Kuradoberi au casting. Elle est prévue pour le 9 avril prochain avec en parallèle un stage et la version 2.0 du jeu venant remanier l'expérience de jeu, ajoutant notamment de nouvelle mécaniques dont le "Wild Assault" et "Counter Blitz".