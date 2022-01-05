description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Durant Arc World Tour 2025-2026 Finals, après Peni Parker du coté de MARVEL Tokon, Arc System Works annonce la saison 5 de GUILTY GEAR -STRIVE- avec comme premier personnage le retour de Jam Kuradoberi au casting. Elle est prévue pour le 9 avril prochain avec en parallèle un stage et la version 2.0 du jeu venant remanier l'expérience de jeu, ajoutant notamment de nouvelle mécaniques dont le "Wild Assault" et "Counter Blitz".