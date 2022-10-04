accueil
Vos jeux de la semaine ?
channel
Vos jeux de la semaine ?
Les retours sur REANIMAL sont quand même bien meilleurs que LN3
posted the 02/22/2026 at 09:19 AM by kevisiano
kevisiano
yogfei
posted
the 02/22/2026 at 09:56 AM
Reanimal commencé et fini et plutôt bof, surnoté je trouve, oui l'ambiance est la, mais des problèmes de trous dans lesquels ont tombe sans le vouloir, de petits bug, qui gâchent l'expérience qui est beaucoup trop courte de plus, un petit 7/10
Je finis doucement aussi Yakuza zéro sur switch 2
Et une petite touche de l'excellent Absolum
Alors que je n'aime pas beaucoup les beat them all habituellement
