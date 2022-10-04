Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
Les retours sur REANIMAL sont quand même bien meilleurs que LN3


    posted the 02/22/2026 at 09:19 AM by kevisiano
    comments (1)
    yogfei posted the 02/22/2026 at 09:56 AM
    Reanimal commencé et fini et plutôt bof, surnoté je trouve, oui l'ambiance est la, mais des problèmes de trous dans lesquels ont tombe sans le vouloir, de petits bug, qui gâchent l'expérience qui est beaucoup trop courte de plus, un petit 7/10

    Je finis doucement aussi Yakuza zéro sur switch 2

    Et une petite touche de l'excellent Absolum Alors que je n'aime pas beaucoup les beat them all habituellement
