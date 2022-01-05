profile
Les Waifus du State of Play
Events
Une semaine après Nintendo c'est PlayStation qui a tenu son State of Play qui pour une fois était de très bon calibre. Mais qu'en est-il des héroïnes des jeux présents durant cet évènement ? Si vous êtes curieux de savoir ce qu'il en résulte, vous êtes au bon endroit .

Avec un peu de retard, voici les héroïnes et personnages féminins que j'ai retenu durant cette présentation.

Kena: Scars of Kosmora (Ember Lab / Sony Interactive Entertainment)
Kena



Resident Evil Requiem (Capcom)
Grace Ashcroft



Brigandine Abyss (Happinet)
Lori


Garnet


Eltrizia


Noms inconnues



Dead or Alive 6: Last Round (Koei Tecmo)
Kasumi, Ayane, Tamaki, Momiji, Rachel, Christie et Honoka






Beast of Reincarnation (Game Freak / Fictions)
Emma



007 First Light (IO Interactive / Amazon MGM Studios)
Charlotte Roth (Noemie Nakai)



Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 (Konami)
Meryl Silverburgh


EVA



Castlevania: Belmont’s Curse (Konami)
??? Belmont


Rev. NOiR (Konami)
???



Marvel Tokon: Fighting Souls (Arc System Work / Sony Interactive Entertainment / MARVEL)
Storm


Magik


Danger


-------




Vous avez élu Aerith Gainsborough (Final Fantasy VII Rebirth) comme waifu au dernier Nintendo Direct.
    tags : mgs resident evil capcom konami metal gear solid dead or alive doa re9 marvel tokon
    2
    Likes
    Who likes this ?
    spontexes, volran
    posted the 02/13/2026 at 06:51 PM by masharu
    comments (13)
    fritesmayo76 posted the 02/13/2026 at 06:56 PM
    C'est sur que c'est une fille sous la capuche pour Castlevania?
    Sinon, haut la main (et pas dans le slip) pour Kasumi version DOA 7
    masharu posted the 02/13/2026 at 06:59 PM
    fritesmayo76 Yep c'est une héroïne, la descendante de Trevor Belmont (pas de nom donnée pour l'instant).
    testament posted the 02/13/2026 at 07:10 PM
    Storm.
    terikku posted the 02/13/2026 at 07:55 PM
    Kasumi
    masharu posted the 02/13/2026 at 08:26 PM
    Le sondage est disponible pour ceux qui sont intéressés.
    gaeon posted the 02/13/2026 at 10:15 PM
    Le retour de Dead or Alive, la base, futur day one assurément
    sardinecannibale posted the 02/13/2026 at 11:05 PM
    Choix difficile entre Kena, Magik ou Storm
    nindo64 posted the 02/14/2026 at 12:59 AM
    Kena
    yukilin posted the 02/14/2026 at 02:06 PM
    masharu : Possible que ça soit Sonia belmont. Elle a le meme design que dans castlevania Legends gameboy.
    Mais ça reste à confirmer.
    masharu posted the 02/14/2026 at 02:23 PM
    yukilin
    ghouledheleter posted the 02/14/2026 at 05:11 PM
    Mdr vous etes chelou les gars
    masharu posted the 02/14/2026 at 05:50 PM
    ghouledheleter Il n'y a rien de chelou à apprécier des personnages de media et de jeux vidéo dont on passe 50h à +400h parfois.
    ghouledheleter posted the 02/14/2026 at 06:48 PM
    masharu de cette facon un peu je trouve lol.
    Apres c'est juste mon point de vue. Mais se mastiquer sur des pixels c'est asser chelou.
