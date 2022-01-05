Events
Une semaine après Nintendo c'est PlayStation qui a tenu son State of Play qui pour une fois était de très bon calibre. Mais qu'en est-il des héroïnes des jeux présents durant cet évènement ? Si vous êtes curieux de savoir ce qu'il en résulte, vous êtes au bon endroit
.
Avec un peu de retard, voici les héroïnes et personnages féminins que j'ai retenu durant cette présentation.
Vous avez élu Aerith Gainsborough (Final Fantasy VII Rebirth) comme waifu au dernier Nintendo Direct.
posted the 02/13/2026 at 06:51 PM by masharu
Sinon, haut la main (et pas dans le slip) pour Kasumi version DOA 7
Mais ça reste à confirmer.
Apres c'est juste mon point de vue. Mais se mastiquer sur des pixels c'est asser chelou.