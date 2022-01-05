Events

Kena: Scars of Kosmora (Ember Lab / Sony Interactive Entertainment)

Kena







Resident Evil Requiem (Capcom)

Grace Ashcroft







Brigandine Abyss (Happinet)

Lori





Garnet





Eltrizia





Noms inconnues







Dead or Alive 6: Last Round (Koei Tecmo)

Kasumi, Ayane, Tamaki, Momiji, Rachel, Christie et Honoka













Beast of Reincarnation (Game Freak / Fictions)

Emma







007 First Light (IO Interactive / Amazon MGM Studios)

Charlotte Roth (Noemie Nakai)







Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 (Konami)

Meryl Silverburgh





EVA







Castlevania: Belmont’s Curse (Konami)

??? Belmont





Rev. NOiR (Konami)

???







Marvel Tokon: Fighting Souls (Arc System Work / Sony Interactive Entertainment / MARVEL)

Storm





Magik





Danger





Une semaine après Nintendo c'est PlayStation qui a tenu son State of Play qui pour une fois était de très bon calibre. Mais qu'en est-il des héroïnes des jeux présents durant cet évènement ? Si vous êtes curieux de savoir ce qu'il en résulte, vous êtes au bon endroitAvec un peu de retard, voici les héroïnes et personnages féminins que j'ai retenu durant cette présentation.Vous avez élu Aerith Gainsborough (Final Fantasy VII Rebirth) comme waifu au dernier Nintendo Direct.