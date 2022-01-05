profile
Super Monkey Ball
name : Super Monkey Ball
platform : PS Vita
editor : Sega
developer : Sega
genre : fitness
multiplayer : oui
group information
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 01/15/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 243
visites since opening : 565628
subscribers : 4
bloggers : 1
Monkey Ball Banana Splitz - Les 3 "boobs levels" désormais accessibles
Divers


Sortie sur PS Vita, Super Monkey Ball: Banana Splitz avait une "exclusivité" : un certain nombre d'exemplaires japonais du jeu avaient un code DLC qui une fois entré permettait d'ajouter 3 niveaux bonus dédiés à la mannequin japonaise Yukie Kawamura où notamment ses seins servaient d'obstacles (ou de tout tout petits monticules ...). Kawamure apparaissait dans des publicités japonaises pour le jeu qui avait été développé par Marvelous (Senran Kagura et cie), ceci expliquant cela et pour information oui la classification d'âge du jeu avait passé du habituel CERO A pour la série à CERO C juste à cause de cette inclusion.



Jusqu'à présent à moins de posséder une PS Vita japonaise avec ces données installées, c'est un média perdu (un lost media dans le jargon d'Internet) que seule la culture pouvait sauver de l'oubli. Jusqu'à aujourd'hui...

Le datamining des versions occidentales du jeu a permi de voir que les données du DLC sont bien présentes malgré l'absence pas étonnante de communication de la part de SEGA chez nous, et qu'avec quelques pirouettes informatiques (un prérequis étant d'avoir Homebrew avec repatch installé sur votre console) il est désormais possible de débloquer ces niveaux consacrés à Yukie Kawamura. Plus d'informations dans la vidéo ci-dessous.

    tags : sega monkey ball
    posted the 01/15/2026 at 09:07 AM by masharu
    comments (5)
    masharu posted the 01/15/2026 at 09:12 AM
    Le jeu est PEGI 3 chez nous .
    akinen posted the 01/15/2026 at 09:41 AM
    Le fan service sans prise de tete ni sjw au japon, pendant que ça perd son temps en occident.

    C’est comme les skin maillot de bain dans tout ce qui a un design manga et qui possède une mécanique rpg. C’est leur conception de la « personnalisation ».
    cyr posted the 01/15/2026 at 12:06 PM
    Je verrais plus le singe de monkey Ball du même regard......
    skk posted the 01/15/2026 at 12:41 PM
    Un jeu de boules sans nibards, fallait arranger ça.
    5120x2880 posted the 01/15/2026 at 04:38 PM
    Sinon, on utilise juste Vita3k, pas besoin de la console
