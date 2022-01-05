Divers

Sortie sur PS Vita, Super Monkey Ball: Banana Splitz avait une "exclusivité" : un certain nombre d'exemplaires japonais du jeu avaient un code DLC qui une fois entré permettait d'ajouter 3 niveaux bonus dédiés à la mannequin japonaise Yukie Kawamura où notamment ses seins servaient d'obstacles (ou de tout tout petits monticules...). Kawamure apparaissait dans des publicités japonaises pour le jeu qui avait été développé par Marvelous (Senran Kagura et cie), ceci expliquant cela et pour information oui la classification d'âge du jeu avait passé du habituel CERO A pour la série à CERO C juste à cause de cette inclusion.Jusqu'à présent à moins de posséder une PS Vita japonaise avec ces données installées, c'est un média perdu (un lost media dans le jargon d'Internet) que seule la culture pouvait sauver de l'oubli. Jusqu'à aujourd'hui...Le datamining des versions occidentales du jeu a permi de voir que les données du DLC sont bien présentes malgré l'absence pas étonnante de communication de la part de SEGA chez nous, et qu'avec quelques pirouettes informatiques (un prérequis étant d'avoir Homebrew avec repatch installé sur votre console) il est désormais possible de débloquer ces niveaux consacrés à Yukie Kawamura. Plus d'informations dans la vidéo ci-dessous.