Actualité

Les développeurs Nekki ont tenu à rassurer les fans en présentant un message afin d'annoncer que la date de sortie de leur jeu vidéo SPINE allait par conséquent être déplacé à 2026, toujours sans donner de date précise mais en affirmant que le projet est dans sa phase finale.SPINE est un jeu d'action mêlant art martial et cyberpunk, c'est surtout le premier jeu de cet envergure pour un studio habitué aux projets de jeu mobile. SPINE est prévu sur Steam, PS5, XS ainsi que NS2.