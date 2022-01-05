profile
Spine
name : Spine
platform : PC
editor : Nekki
developer : Nekki
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
group information
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/30/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 231
visites since opening : 542577
subscribers : 4
bloggers : 1
SPINE repoussé naturellement à 2026
Actualité


Les développeurs Nekki ont tenu à rassurer les fans en présentant un message afin d'annoncer que la date de sortie de leur jeu vidéo SPINE allait par conséquent être déplacé à 2026, toujours sans donner de date précise mais en affirmant que le projet est dans sa phase finale.



SPINE est un jeu d'action mêlant art martial et cyberpunk, c'est surtout le premier jeu de cet envergure pour un studio habitué aux projets de jeu mobile. SPINE est prévu sur Steam, PS5, XS ainsi que NS2.

NoisyPixel - https://noisypixel.net/spine-delayed-to-2026-release-update/
    tags : spine nekki
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 12/30/2025 at 10:24 PM by masharu
    comments (2)
    adamjensen posted the 12/30/2025 at 10:31 PM
    Celui là, il m’intéresse beaucoup depuis un moment.
    J'espère une bonne surprise.
    ouken posted the 12/30/2025 at 10:46 PM
    C'est quoi ce gameplay scripté au possible non merci
