Synopsis : 1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984.
ORWELL : 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique : le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother... des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd'hui.
Faire parler les morts et devoyer leur message est devenu à la mode aujourd'hui à gauche. Mieux vaut lire ses livres que regarder ce genre de conneries qui les salissent et detournent.
L'extrême droite ment, manipule et censure.
vyse ben oui censurons les personnes et les idées qui ne sont les pas nôtre, c'est toujours une très bonne chose d'empêcher les gens de penser.
Donc comme tu dis, il faut lire ses livres dans leur intégralité et pas que les parties qui nous arrangent.
Quand bien même, c'est mal ? Parce que la droite/consermachins sont des gens de paix, pacifique et pas racistes qui ne veulent pas l'annihilation de ceux qui sont différent d'eux ?
Ce serait pas le cas de beaucoup de médias qui montre que ce qui fait vendre ? Et chacun accepte et rejette que ce qui l'arrange...comme toi qui vient d'en faire la démonstration ?
Et l'Empire "britannique", bon...
Un fond peut avoir de nombreuses formes.