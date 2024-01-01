J'aime me faire des films
[Bande Annonce] ORWELL 2+2 = 5


Synopsis : 1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984.
ORWELL : 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique : le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother... des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd'hui.

Date de sortie : 25 Février 2026
https://www.youtube.com/watch?v=46E3_f_QJIQ
    posted the 12/17/2025 at 08:00 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    mibugishiden posted the 12/17/2025 at 08:18 PM
    Reportage malhonnête et ridicule, suffit de voir la bande annonce pour voir que c'est juste un truc anti droite/conservateurs alors que Orwell dénonçait le communisme non pas seulement dans 1984 mais aussi dans la Ferme des animaux mais aussi dans Hommage à la Catalogne.

    Faire parler les morts et devoyer leur message est devenu à la mode aujourd'hui à gauche. Mieux vaut lire ses livres que regarder ce genre de conneries qui les salissent et detournent.
    coopper posted the 12/17/2025 at 08:24 PM
    De toute façon parler d'Orwell de nos jours c'est juste la foire, et 1984 est utilisé pour tout et n'importe quoi pour juste s'affirmer comme "eveillé" par rapport aux autres sur la réalité d'une société.
    vyse posted the 12/17/2025 at 08:30 PM
    mibugishiden raoul peck est un habitué du genre..c'est l'un des rare qu eje souhaiterai voir censuré
    legend83 posted the 12/17/2025 at 08:40 PM
    mibugishiden Encore là ? Pourtant tu es tombé en plein dedans. Les derniers mois ont permis d'observer des discours de plus en plus immondes. Et des personnes comme toi n'y vois aucun problème car tombée dans un culte imperméable aux faits et à la réalité.

    L'extrême droite ment, manipule et censure.
    bennj posted the 12/17/2025 at 08:50 PM
    mibugishiden c'est mignon comment tu ne parles que du fais qu'il dénonce le communisme de Staline et pas du tout le totalitarisme et le fascisme. On se demande bien pourquoi

    vyse ben oui censurons les personnes et les idées qui ne sont les pas nôtre, c'est toujours une très bonne chose d'empêcher les gens de penser.
    nicolasgourry posted the 12/17/2025 at 08:51 PM
    mibugishiden Orwell était surtout anti-autoritaire, donc critique autant les dérives du communisme que le fascisme et le nazisme.
    Donc comme tu dis, il faut lire ses livres dans leur intégralité et pas que les parties qui nous arrangent.
    marcelpatulacci posted the 12/17/2025 at 09:03 PM
    mibugishiden "c'est juste un truc anti droite/conservateurs "

    Quand bien même, c'est mal ? Parce que la droite/consermachins sont des gens de paix, pacifique et pas racistes qui ne veulent pas l'annihilation de ceux qui sont différent d'eux ?
    micheljackson posted the 12/17/2025 at 09:04 PM
    mibugishiden
    +1
    zekk posted the 12/17/2025 at 09:13 PM
    Fascinant, les mecs qui prennent ce qui leur arrange chez un artiste pour défendre leur "idéologie" d'ailleurs chez certains ici, ça devient compliquer de savoir s'ils critiquent un jeu par idéologie où s'il y a vraiment de vrais problèmes ludiques, il y a une propagande chez certains qui devient vraiment agaçante
    vyse posted the 12/17/2025 at 09:31 PM
    bennj c'est pas ca, il triche, il ment, il ré-arrange, monte ses reportages fallacieusement ; donc oui : mensonges et montage trompeur = censure rien a foutre
    marcelpatulacci posted the 12/17/2025 at 09:41 PM
    vyse Qu'il triche ou ment, a chacun son interprétation mais disons que tu a raison:

    Ce serait pas le cas de beaucoup de médias qui montre que ce qui fait vendre ? Et chacun accepte et rejette que ce qui l'arrange...comme toi qui vient d'en faire la démonstration ?
    vyse posted the 12/17/2025 at 09:59 PM
    marcelpatulacci ohhh si je veux une blockchain du Montage ahaha
    abookhouseboy posted the 12/17/2025 at 10:00 PM
    mibugishiden Toujours avec Orwell, il y une adaptation animée de La Ferme des Animaux qui sort bientôt et qui semble cibler le capitalisme, la bonne blague.
    zekk posted the 12/17/2025 at 10:11 PM
    marcelpatulacci
    iglooo posted the 12/17/2025 at 11:07 PM
    Orwell était anglais les gars hein... Ing(land)Soc(ialism).
    Et l'Empire "britannique", bon...
    Un fond peut avoir de nombreuses formes.
