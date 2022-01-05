profile
Lollipop Chainsaw RePOP - Nouveau costume gratuit pour Juliet
Actualité


Lollipop Chainsaw RePOP continue à avoir des mises à jour gratuites, cette fois les développeurs de Dragami Games annoncent pour courant décembre l'ajout d'un nouveau costume pour l'héroïne Juliet Starling, réalisé par le gagnant du concours organisé par le studio.

Le costume gagnant du concours sera bientôt disponible !

Du 2 septembre au 27 octobre 2025, nous avons organisé le concours de création de costumes Lollipop Chainsaw RePOP. Aujourd'hui, nous sommes ravis de dévoiler le costume sélectionné par les fans comme meilleur costume : le costume « Cutie Zombie Hunter ».

Ce design sera ajouté au jeu via une mise à jour gratuite prévue pour la mi-décembre. À l'approche des fêtes de fin d'année, nous espérons que vous apprécierez ce cadeau spécial de Dragami Games !

D'autres designs gagnants du concours de création de costumes continueront d'être implémentés dans les prochaines mises à jour. Vous pouvez voir toutes les créations gagnantes ici.

Obtenez Lollipop Chainsaw RePOP à un prix spécial pendant la campagne de réduction de fin d'année et du Nouvel An !

Une campagne de réduction pour Lollipop Chainsaw RePOP est prévue en décembre ! C'est l'occasion idéale de profiter du jeu avec ses nouveaux costumes, ne la manquez pas !

Veuillez noter que les dates de début et de fin varient selon les plateformes, alors n'oubliez pas de consulter le calendrier ci-dessous.

Outre Lollipop Chainsaw RePOP, d'autres titres Dragami Games seront également inclus dans la campagne de réduction. Par exemple sur le Nintendo eShop le titre exclusif Nintendo Switch 2 sorti en septembre, Relayer Advanced Definitive Edition, sera disponible avec une réduction de 30 %. N'oubliez pas de le découvrir également !





Voici les 4 gagnants du concours, les costumes seront ajouté selon les propos de Dragami Games ci-dessus prochainement donc :

Les 3 propositions les plus votées :




Le coup de coeur de Dragami Games :
Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/12/lollipop-chainsaw-repop-update-to-add-first-costume-design-contest-winner-in-mid-december
    tags : lollipop chainsaw dragami games
    2
    Likes
    Who likes this ?
    suzukube, adamjensen
    posted the 12/05/2025 at 10:26 AM by masharu
    comments (2)
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 10:53 AM
    Une version émulée 4K fait mieux que cette remaster edition : Game Awards de l'etron de l'année 2025 ma gueule, au prix élévé bien abusé. Payes ton pauvre costume pour faire parler du titre, le JV tombe bien bas de plus en plus. J'aurais aimé un maillot avec string a paillettes fushia . Et des vrais boobs qu'on ai un peu de quoi manger.

    Rip ce studio moisi
    suzukube posted the 12/05/2025 at 11:25 AM
    Magnifique
