Tekken 8
Tekken 8
Playstation 5
Bandai Namco Games
Bandai Namco
combat
PC - Xbox Series X
Waifukyo
Waifukyo
Les Waifus de Kyo
masharu
05/01/2022
12/02/2025
Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
207
503257
4
1
TEKKEN 8 - Du gameplay sur Miary Zo juste avant sa sortie officielle
Actualité


Bandai Namco a partagé aujourd'hui un guide vidéo sur le dernier personnage du second passe saisonnier de TEKKEN 8, Miary Zo, actuellement disponible pour ceux qui ont l'accès anticipé (via l'achat du passe) et dès ce jeudi pour les autres (achat unique).

Comme cela a déjà été communiqué, Miary dispose de coups en référence à Ogre, et son style mélange plusieurs genres dont le Morengy.
    bandai namco tekken 8
    burningcrimson, victornewman
    posted the 12/02/2025 at 03:05 PM by masharu
    comments (2)
    kikoo31 posted the 12/02/2025 at 05:53 PM
    Hafahafa dia hafa ny fiteny Malagasy ary mahatonga ny fandikana feo ho hafahafa.
    hatwa posted the 12/02/2025 at 06:37 PM
    kikoo31 Teny Merina ve no tianao holazaina? (Mihomehy fotsiny aho)
