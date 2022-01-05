Actualité

Bandai Namco a partagé aujourd'hui un guide vidéo sur le dernier personnage du second passe saisonnier de TEKKEN 8, Miary Zo, actuellement disponible pour ceux qui ont l'accès anticipé (via l'achat du passe) et dès ce jeudi pour les autres (achat unique).Comme cela a déjà été communiqué, Miary dispose de coups en référence à Ogre, et son style mélange plusieurs genres dont le Morengy.