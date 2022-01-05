Actualité

Q: Y a-t-il une chance de voir un nouveau Dead or Alive cette décennie ?



Yasuda: Nous avons pour objectif de sortir un nouveau titre chaque année pour les joueurs, même si chacun d'entre eux n'est pas réalisé en une seule année.



[Concernant un jeu de la série Dead or Alive] Pour l'instant, il n'y a pas de projet concret. Cela dit, comme nous essayons de sortir un nouveau titre chaque année, c'est une question à laquelle nous devrons réfléchir à un moment donné. Cela pourrait s'inscrire dans ce plan global, mais rien n'a encore été décidé.

Avec le déclin de la série Ninja Gaiden, Team Ninja a exploré pendant un long moment de nouveaux terrains, plus audacieux certains diraient. On peut citer les jeux Nioh, Wo Long ou encore Rise of the Ronin mais aussi Stranger of Paradise pour Square Enix. Mais une question taraude les vieux fans, c'est pour quand le retour de la série de jeu de combat Dead or Alive ? A cette question, Fumihiko Yasuda le chef actuel de Team Ninja et directeur de Nioh 3 a répondu dans une interview pour le site Noisy Pixel que si aucun projet autour d'un nouveau DOA était en court dans le studio, ça reste dans le champ des possibles de voir un nouveau jeu dans la décennie actuelle (donc d'ici 2030).Si après des années d'absence la série Ninja Gaiden s'est vue avoir consécutivement 3 jeux cette année (Ninja Gaiden: Ragebound, le remaster Ninja Gaiden 2 Black et Ninja Gaiden 4 financé par Xbox et développé par PlatinumGames), un jeu Dead or Alive n'est pas encore prêt d'arriver alors que de ce son coté le spin-off et live-service DOAX Venus Vacation a fêté ses 8 ans en ce mois de novembre et les développeurs de Team Ninja veulent continuer à surprendre les joueurs japonais niveau contenus. Enfin, certains fans théorisent qu'une version "ultimate" de DOA6 pourrait malgré tout sortir l'an prochain.