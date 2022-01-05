profile
Dead or Alive 6
2
Likers
name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 11/22/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 204
visites since opening : 493972
subscribers : 4
bloggers : 1
Un Dead or Alive est "possible" avant 2030 selon Team Ninja
Actualité


Avec le déclin de la série Ninja Gaiden, Team Ninja a exploré pendant un long moment de nouveaux terrains, plus audacieux certains diraient. On peut citer les jeux Nioh, Wo Long ou encore Rise of the Ronin mais aussi Stranger of Paradise pour Square Enix. Mais une question taraude les vieux fans, c'est pour quand le retour de la série de jeu de combat Dead or Alive ? A cette question, Fumihiko Yasuda le chef actuel de Team Ninja et directeur de Nioh 3 a répondu dans une interview pour le site Noisy Pixel que si aucun projet autour d'un nouveau DOA était en court dans le studio, ça reste dans le champ des possibles de voir un nouveau jeu dans la décennie actuelle (donc d'ici 2030).

Q: Y a-t-il une chance de voir un nouveau Dead or Alive cette décennie ?

Yasuda: Nous avons pour objectif de sortir un nouveau titre chaque année pour les joueurs, même si chacun d'entre eux n'est pas réalisé en une seule année.

[Concernant un jeu de la série Dead or Alive] Pour l'instant, il n'y a pas de projet concret. Cela dit, comme nous essayons de sortir un nouveau titre chaque année, c'est une question à laquelle nous devrons réfléchir à un moment donné. Cela pourrait s'inscrire dans ce plan global, mais rien n'a encore été décidé.


Si après des années d'absence la série Ninja Gaiden s'est vue avoir consécutivement 3 jeux cette année (Ninja Gaiden: Ragebound, le remaster Ninja Gaiden 2 Black et Ninja Gaiden 4 financé par Xbox et développé par PlatinumGames), un jeu Dead or Alive n'est pas encore prêt d'arriver alors que de ce son coté le spin-off et live-service DOAX Venus Vacation a fêté ses 8 ans en ce mois de novembre et les développeurs de Team Ninja veulent continuer à surprendre les joueurs japonais niveau contenus. Enfin, certains fans théorisent qu'une version "ultimate" de DOA6 pourrait malgré tout sortir l'an prochain.
Noisy Pixel - https://noisypixel.net/dead-or-alive-7-team-ninja-update/
    tags : dead or alive koei tecmo
    posted the 11/22/2025 at 02:06 PM by masharu
    comments (4)
    chreasy97 posted the 11/22/2025 at 02:14 PM
    Quel est l'intérèt si ce dernier est une continuité du 6...
    jf17 posted the 11/22/2025 at 02:45 PM
    Avec 1299 euros de dlc
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 03:09 PM
    Difficile de se faire une place aujourd'hui...si retour il y a c'est que le prochain Virtua Fighter aura bien marché car si les ventes sont pas top je doute que Koei Tecmo va trouver la motivation pour créer un nouveau DOA.
    De bonnes ventes de DOA pourrait titiller l'esprit chez Koei Tecmo.
    olex posted the 11/22/2025 at 03:13 PM
    K-T a déjà annulé en interne un proto d'un potentielle 7e et une édition complète du 6, mais devant la réception tiède de celui-ci, et que le 5 a eu sa seconde vie via le mode F2P, ils ont laissé tomber. Faut voir, car l'histoire du 5 justement avait ce petit quelque chose. Même l'opus 3DS était une bonne alternative et un des très rares jeux de combats qui fonctionnait à merveille sur une console portable Nintendo.
