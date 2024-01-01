25 Février 2026

Réalisé par Kevin Williamson (il a été le scénariste de Scream 1&2&4 / Souviens-toi… l'été dernier / The Faculty).Synopsis : Lorsqu’un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface.Quand sa fille devient la prochaine cible, Sidney n’a d’autre choix que de reprendre le combat.Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang.