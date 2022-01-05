Actualité

WayForward, les développeurs des jeux Shantae, confirme être sur le développement d'un nouvel opus, le 7e de la série.C'est la seule information à ce jour, si ce n'est encore une fois que Limited Run Games devrait s'occuper de l'édition du jeu, l'annonce ayant été fait durant un livestream de l'éditeur par le créateur de Shantae Matt Bozon.