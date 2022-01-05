profile
Shantae Advance : Risky Revolution
name : Shantae Advance : Risky Revolution
platform : Switch
editor : Limited Run Games
developer : WayForward
genre : action plates-formes
other versions : PC - PlayStation 4 - Playstation 5 Switch -
Waifukyo
8
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 10/29/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 195
visites since opening : 473497
subscribers : 4
bloggers : 1
WayForward confirme le développement d'un nouveau Shantae
Actualité


WayForward, les développeurs des jeux Shantae, confirme être sur le développement d'un nouvel opus, le 7e de la série.

C'est la seule information à ce jour, si ce n'est encore une fois que Limited Run Games devrait s'occuper de l'édition du jeu, l'annonce ayant été fait durant un livestream de l'éditeur par le créateur de Shantae Matt Bozon.
Nintendo Everything - https://nintendoeverything.com/new-shantae-game-in-development/
    posted the 10/29/2025 at 04:56 PM by masharu
    comments (5)
    cail2 posted the 10/29/2025 at 05:19 PM
    Très surcotée cette série je trouve, seul Pirate's Curse tirait son épingle du jeu.
    akinen posted the 10/29/2025 at 05:38 PM
    J’espère qu’ils verront leurs ambitions à la hausse. En dehors du charac design excellents et les animations fan service, le reste est pas fameux
    jacquescechirac posted the 10/29/2025 at 05:42 PM
    J'en ai fait 3/4 épisodes, et ç'est vrai que c'est sympa sans plus comme série.
    Par contre oui, le chara design et la DA est cool
    masharu posted the 10/29/2025 at 05:54 PM
    Du fait qu'il n'y a que Limited Run Games et que ces derniers ne produisent pas de version européenne (sur NS1 c'est region free, mais bon en collection ça fait tâche), bah je n'ai que Half-Genie Heroe édité par Pqube et Pirate Curse sur 3DS. J'aurais aimé les avoir tous sur NS1 et j'aurais pu prendre le dernier Shantae Advance, j'ai décidé de pas le prendre parce que trop occupé pour m'en soucier et que ça me fait chier qu'on ne puisse plus avoir les anciens Shantae a prix abordable.
    beyondgood074 posted the 10/29/2025 at 06:06 PM
    Je suis assez d'accord, c'est une série sympa, sans plus, à part Pirate's Curse qui était vraiment chouette.
    Je trouve que la série manque de polish, visuellement y'a des choses supers mais souvent la UI est degueu, les dialogues pas dingues, la traduction pareil, etc...
    J'aimerais beaucoup voir un Shantae avec un plus gros budget, et un vrai travail de polish! Croisons les doigts!
