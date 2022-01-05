Actualité
WayForward, les développeurs des jeux Shantae, confirme être sur le développement d'un nouvel opus, le 7e de la série.
C'est la seule information à ce jour, si ce n'est encore une fois que Limited Run Games devrait s'occuper de l'édition du jeu, l'annonce ayant été fait durant un livestream de l'éditeur par le créateur de Shantae Matt Bozon.
posted the 10/29/2025 at 04:56 PM by masharu
Par contre oui, le chara design et la DA est cool
Je trouve que la série manque de polish, visuellement y'a des choses supers mais souvent la UI est degueu, les dialogues pas dingues, la traduction pareil, etc...
J'aimerais beaucoup voir un Shantae avec un plus gros budget, et un vrai travail de polish! Croisons les doigts!