Retour aux sources

« Nous voulions commencer là où tout a commencé, avec la campagne originale qui a défini Halo », explique Damon Conn. « Commencer ici signifie que les personnes qui n'ont jamais joué au jeu auparavant pourront comprendre l'histoire dès le début, ce qui nous aidera à tracer la voie pour les nouvelles histoires Halo. »



« En nous concentrant sur l'expérience de la campagne, nous pouvons nous consacrer pleinement à capturer l'atmosphère, le ton et l'impact émotionnel qui ont rendu la première campagne si spéciale et emblématique. »

Comment Halo Campaign Evolved préservera-t-il « l'esprit Halo » ?

« La campagne a été repensée pour offrir une expérience immersive et artisanale, fidèle à ce dont les joueurs se souviennent, non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan émotionnel »,ajoute Conn

Comment la campagne évoluera-t-elle par rapport aux missions existantes ?

« Comme il s'agit d'un remake, nous avons pu reconstruire avec soin presque tous les niveaux et toutes les rencontres avec plus de fidélité », explique Max Szlagor, directeur créatif. « Au fur et à mesure que nous développions la technologie pour ce jeu, nous avons dû procéder étape par étape, ce qui nous a amenés à réévaluer tous les éléments individuels au fur et à mesure que nous les revisitions dans le jeu original.



« Et maintenant que la campagne prend en charge le mode coopératif jusqu'à quatre joueurs, nous avons dû réfléchir à la manière dont toutes les rencontres et tous les espaces originaux pouvaient être adaptés pour accueillir autant de joueurs. »

« Halo: Combat Evolved Anniversary nous a appris qu'il existait toujours une demande pour des améliorations telles qu'un meilleur guidage, une meilleure navigation et une plus grande diversité dans les rencontres avec les ennemis », explique Szlagor. « Dans The Library en particulier, qui comporte plusieurs rencontres avec les Flood, nous avons voulu réévaluer le rythme et améliorer la narration environnementale. Nous avons ajouté de nouvelles répliques à Guilty Spark, qui guident les joueurs tout au long du niveau, ainsi que de nouveaux dialogues qui apportent davantage d'informations sur le déroulement de l'histoire. »



« Nous ne modifions pas les histoires, il s'agit simplement d'affiner et d'ajouter du contexte à ce moment, ainsi qu'à d'autres niveaux similaires, afin que les joueurs puissent rester sur la bonne voie. »

Quels nouveaux éléments Halo Studios ajoute-t-il à l'original ?

« Certaines des armes que nous ajoutons pouvaient être utilisées contre vous par l'ennemi dans Halo: Combat Evolved, mais vous ne pouviez pas les ramasser vous-même », explique Szlagor. « Maintenant, vous pouvez le faire, et cela semble naturel car vous pouvez le faire dans d'autres jeux Halo, ce qui reflète l'évolution de la série. »

Comment Halo Studios utilise-t-il Unreal Engine 5 ?

« Étant donné que Halo: Campaign Evolved est un remake, il est essentiel que nous proposions un gameplay qui soit 100 % authentique à l'essence même de Halo », explique Greg Hermann, directeur du jeu Halo: Campaign Evolved.



Tout le nouveau contenu créé dans Unreal Engine 5 est superposé au code et aux systèmes directement repris des jeux originaux. Ce code hérité est essentiel pour conserver l'authenticité de Halo dans le gameplay. Cela signifie que Halo Studios peut atteindre l'objectif visuel souhaité grâce aux capacités de rendu photoréaliste d'Unreal, avec les systèmes de simulation de Halo qui vivent et respirent en arrière-plan, ajoute Hermann.



« Pour les futurs titres, nous continuerons à repousser les limites de la technologie tout en veillant à ce que le gameplay de base de Halo puisse être vu, ressenti, entendu et évolué là où cela est nécessaire. »

Comment Halo Studios parvient-il à trouver le juste équilibre entre les nouveaux joueurs et les joueurs chevronnés ?

« Notre approche axée sur les joueurs a influencé de nombreuses décisions positives », ajoute Szlagor. « Lorsque nous introduisons de nouvelles fonctionnalités ou faisons des choix créatifs, nous consultons constamment les joueurs par le biais de nos études sur les utilisateurs et de notre programme Halo Insider. Leurs commentaires nous aident à rester fidèles à l'esprit authentique de Halo.



Cet engagement à prendre en compte l'avis des joueurs dépasse également les murs du studio. Halo: Campaign Evolved sera jouable pour la première fois lors des Halo World Championships, ce qui permettra à nos joueurs de découvrir en avant-première l'évolution du jeu. Halo: Campaign Evolved ne cherche pas à remplacer le jeu original, mais plutôt à offrir une expérience moderne qui peut fièrement se tenir à ses côtés. Lorsque les nouveaux joueurs lanceront le jeu pour la première fois, il devra recréer cette sensation indescriptible que l'on ressentait en découvrant Halo pour la première fois il y a 25 ans sur la Xbox originale. C'est un moment dont nous nous souvenons tous avec émotion, un moment que l'équipe Halo qualifie de « transformateur » et qu'elle souhaite partager avec le plus grand nombre de joueurs possible.



« Nous sommes ravis de proposer Halo à ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'y jouer auparavant », ajoute Conn. « Au fond, Halo est une question de connexion, et nous sommes impatients de rencontrer une nouvelle génération de joueurs sur leurs plateformes préférées afin qu'ils tombent amoureux de Halo comme nous l'avons fait. Nous n'essayons pas de réécrire l'héritage de Halo, mais plutôt de vous y plonger comme jamais auparavant. »



« C'est Halo pour tous. »

Le remake de Halo 1 récemment annoncé, qui marque les débuts de la série sur PlayStation, ne propose pas de mode multijoueur. Il s'agit d'une expérience exclusivement axée sur la campagne. Pourquoi ?

