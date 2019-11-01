C'est officiel Halo a fait son grand retour hier lors de la Halo championship avec le remake complet de la campagne originale de Halo: Combat Evolved réalisé avec Unreal Engine 5, incluant quelques surprises inédites.
Pour l'occasion Xbox Wire a pu échanger avec plusieurs responsables clés de Halo Studios, afin de comprendre comment l’équipe cherche à recréer le ton et les sensations du jeu original pour une nouvelle génération, tout en enrichissant l’univers et le gameplay, et surtout en restant fidèle à ce qui fait l’essence même de Halo.
Retour aux sources
Tout a commencé avec Halo: Combat Evolved, et pour l'équipe de Halo Studios, qui a elle-même connu une évolution, il n'y avait pas de meilleur point de départ pour créer cette nouvelle génération de Halo. Comme l'explique Damon Conn, producteur exécutif, refaire la toute première campagne à partir de zéro était l'occasion idéale de créer un point d'entrée idéal pour les nouveaux joueurs et de moderniser certains aspects afin de mieux répondre aux attentes actuelles en matière de rythme et de clarté (oui, nous parlons bien de la Bibliothèque, nous y reviendrons dans un instant).
« Nous voulions commencer là où tout a commencé, avec la campagne originale qui a défini Halo », explique Damon Conn. « Commencer ici signifie que les personnes qui n'ont jamais joué au jeu auparavant pourront comprendre l'histoire dès le début, ce qui nous aidera à tracer la voie pour les nouvelles histoires Halo. »
« En nous concentrant sur l'expérience de la campagne, nous pouvons nous consacrer pleinement à capturer l'atmosphère, le ton et l'impact émotionnel qui ont rendu la première campagne si spéciale et emblématique. »
Il est bien sûr primordial de conserver l'« esprit » classique de Halo, et pour y parvenir, l'équipe est revenue à la source, à savoir la campagne originale Combat Evolved telle qu'elle a été présentée pour la première fois en 2001. L'objectif était de comprendre comment les mises à jour modernes des systèmes et des environnements pouvaient compléter, et non remplacer, l'essence même de l'expérience originale, afin de la rendre telle que les joueurs s'en souviennent, mais en plus fluide et plus homogène que jamais.
« La campagne a été repensée pour offrir une expérience immersive et artisanale, fidèle à ce dont les joueurs se souviennent, non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan émotionnel »,ajoute Conn
.
Comment la campagne évoluera-t-elle par rapport aux missions existantes ?
Préserver l'esprit Halo signifie que l'équipe a pris grand soin de ne pas moderniser pour le simple plaisir de moderniser. Il ne s'agit pas de reconstruire l'histoire et les espaces de Halo: Combat Evolved pour les « adapter » à une liste de jeux actuels, mais de s'assurer que son atmosphère originale a évolué pour convenir aux joueurs modernes. Chaque changement a été façonné par la même question : est-ce que cela ressemble toujours à Halo ?
« Comme il s'agit d'un remake, nous avons pu reconstruire avec soin presque tous les niveaux et toutes les rencontres avec plus de fidélité », explique Max Szlagor, directeur créatif. « Au fur et à mesure que nous développions la technologie pour ce jeu, nous avons dû procéder étape par étape, ce qui nous a amenés à réévaluer tous les éléments individuels au fur et à mesure que nous les revisitions dans le jeu original.
« Et maintenant que la campagne prend en charge le mode coopératif jusqu'à quatre joueurs, nous avons dû réfléchir à la manière dont toutes les rencontres et tous les espaces originaux pouvaient être adaptés pour accueillir autant de joueurs. »
La Bibliothèque est un exemple parfait qui montre comment l'équipe améliore de manière réfléchie et authentique les espaces existants. La septième mission de la campagne Halo: Combat Evolved est un exemple clé où il semblait judicieux d'apporter des modifications à plusieurs zones afin de créer une nouvelle expérience qui équilibre la nostalgie et les attentes des joueurs d'aujourd'hui.
« Halo: Combat Evolved Anniversary nous a appris qu'il existait toujours une demande pour des améliorations telles qu'un meilleur guidage, une meilleure navigation et une plus grande diversité dans les rencontres avec les ennemis », explique Szlagor. « Dans The Library en particulier, qui comporte plusieurs rencontres avec les Flood, nous avons voulu réévaluer le rythme et améliorer la narration environnementale. Nous avons ajouté de nouvelles répliques à Guilty Spark, qui guident les joueurs tout au long du niveau, ainsi que de nouveaux dialogues qui apportent davantage d'informations sur le déroulement de l'histoire. »
« Nous ne modifions pas les histoires, il s'agit simplement d'affiner et d'ajouter du contexte à ce moment, ainsi qu'à d'autres niveaux similaires, afin que les joueurs puissent rester sur la bonne voie. »
Quels nouveaux éléments Halo Studios ajoute-t-il à l'original ?
Dans Halo: Campaign Evolved, vous pourrez manier neuf armes emblématiques supplémentaires issues de la série Halo dans la campagne Halo: Combat Evolved, notamment l'épée énergétique, le fusil de combat et le fusil à aiguilles, ce qui vous offrira davantage de possibilités pour aborder chaque rencontre.
« Certaines des armes que nous ajoutons pouvaient être utilisées contre vous par l'ennemi dans Halo: Combat Evolved, mais vous ne pouviez pas les ramasser vous-même », explique Szlagor. « Maintenant, vous pouvez le faire, et cela semble naturel car vous pouvez le faire dans d'autres jeux Halo, ce qui reflète l'évolution de la série. »
Les joueurs peuvent également se réjouir de deux nouveautés dans la campagne : vous pouvez désormais détourner des véhicules et même piloter le char Covenant Wraith pour la première fois dans Halo: Combat Evolved.
Pour ceux qui recherchent des défis, Halo Studios propose également le plus grand nombre de Skulls jamais vu dans une campagne Halo, pour encore plus de façons de modifier l'expérience de la campagne.
Et le plus excitant peut-être, l'équipe a ajouté trois toutes nouvelles missions préquelles se déroulant avant les événements de la campagne Halo: Combat Evolved, qui introduisent des environnements, des personnages et des ennemis entièrement nouveaux, dont nous en saurons plus très bientôt.
Oh, et vous pouvez désormais sprinter si vous le souhaitez, ou désactiver cette fonction si vous ne le souhaitez pas.
L'esprit Halo ne se résume pas à l'impact du premier opus : le studio intègre efficacement 25 ans de commentaires des joueurs et d'avancées technologiques dans Halo: Campaign Evolved. Ce dernier est soutenu par le passage de l'équipe à Unreal Engine 5 qui, grâce au code hérité de Halo, facilitera le développement du jeu. Il ne s'agit pas d'un écosystème entièrement nouveau pour Halo Studios, qui s'est déjà discrètement essayé à des projets Unreal par le passé. Cela n'a fait que renforcer l'idée que les outils proposés, combinés aux ressources originales, sont ce dont Halo a besoin pour assurer son avenir pour les générations à venir.
« Étant donné que Halo: Campaign Evolved est un remake, il est essentiel que nous proposions un gameplay qui soit 100 % authentique à l'essence même de Halo », explique Greg Hermann, directeur du jeu Halo: Campaign Evolved.
Tout le nouveau contenu créé dans Unreal Engine 5 est superposé au code et aux systèmes directement repris des jeux originaux. Ce code hérité est essentiel pour conserver l'authenticité de Halo dans le gameplay. Cela signifie que Halo Studios peut atteindre l'objectif visuel souhaité grâce aux capacités de rendu photoréaliste d'Unreal, avec les systèmes de simulation de Halo qui vivent et respirent en arrière-plan, ajoute Hermann.
« Pour les futurs titres, nous continuerons à repousser les limites de la technologie tout en veillant à ce que le gameplay de base de Halo puisse être vu, ressenti, entendu et évolué là où cela est nécessaire. »
Comment Halo Studios parvient-il à trouver le juste équilibre entre les nouveaux joueurs et les joueurs chevronnés ?
Si l'équipe connaît mieux que quiconque ses outils, c'est la communauté Halo qui joue un rôle fondamental dans l'évolution de Halo Studios.
« Notre approche axée sur les joueurs a influencé de nombreuses décisions positives », ajoute Szlagor. « Lorsque nous introduisons de nouvelles fonctionnalités ou faisons des choix créatifs, nous consultons constamment les joueurs par le biais de nos études sur les utilisateurs et de notre programme Halo Insider. Leurs commentaires nous aident à rester fidèles à l'esprit authentique de Halo.
Cet engagement à prendre en compte l'avis des joueurs dépasse également les murs du studio. Halo: Campaign Evolved sera jouable pour la première fois lors des Halo World Championships, ce qui permettra à nos joueurs de découvrir en avant-première l'évolution du jeu. Halo: Campaign Evolved ne cherche pas à remplacer le jeu original, mais plutôt à offrir une expérience moderne qui peut fièrement se tenir à ses côtés. Lorsque les nouveaux joueurs lanceront le jeu pour la première fois, il devra recréer cette sensation indescriptible que l'on ressentait en découvrant Halo pour la première fois il y a 25 ans sur la Xbox originale. C'est un moment dont nous nous souvenons tous avec émotion, un moment que l'équipe Halo qualifie de « transformateur » et qu'elle souhaite partager avec le plus grand nombre de joueurs possible.
« Nous sommes ravis de proposer Halo à ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'y jouer auparavant », ajoute Conn. « Au fond, Halo est une question de connexion, et nous sommes impatients de rencontrer une nouvelle génération de joueurs sur leurs plateformes préférées afin qu'ils tombent amoureux de Halo comme nous l'avons fait. Nous n'essayons pas de réécrire l'héritage de Halo, mais plutôt de vous y plonger comme jamais auparavant. »
« C'est Halo pour tous. »
Le remake de Halo 1 récemment annoncé, qui marque les débuts de la série sur PlayStation, ne propose pas de mode multijoueur. Il s'agit d'une expérience exclusivement axée sur la campagne. Pourquoi ?
Le producteur exécutif Damon Conn a répondu à cette question dans un article publié sur Xbox Wire.
« En nous concentrant sur l'expérience de la campagne, nous pouvons nous consacrer pleinement à restituer l'atmosphère, le ton et l'impact émotionnel qui ont rendu la première campagne si spéciale et emblématique », a déclaré M. Conn.
Bien qu'il n'y ait pas de mode multijoueur dans le nouveau Halo: Campaign Evolved, le jeu offre quelques extras qui n'étaient pas présents dans la version originale de 2001, notamment trois nouvelles missions préquelles et la possibilité de sprinter. Le jeu a été réalisé avec Unreal Engine 5 et devrait être suivi d'un tout nouveau jeu Halo en ligne.
Halo: Campaign Evolved sortira en 2026 sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Steam, PlayStation 5, prendra en charge Xbox Cloud Gaming et Xbox Play Anywhere, et sera disponible dès le premier jour avec Game Pass Ultimate et PC Game Pass.
Apres des années de morosité ( Cc Halo Infinite) je sens que la licence va reprendre son envol et je veux être la pour faire passer des informations .
Cette nouvelle adaptation du tout premier Halo, un des meilleurs FPS console ever, me donne envie de rerererefaire la Master Chief collection
Et je trouve vraiment excellent, n'en déplaise à certains, que TOUS les joueurs (sauf les possesseurs de Switch 2 et malheureusement, ce sera dorénavant souvent le cas avec les nouveaux jeux...) puissent découvrir ce monument du jeu vidéo dans les meilleures conditions possibles et pouvoir jouer ensemble en coopération quelque soit son support préféré.
Mais si ça a plu a des gens tant mieux