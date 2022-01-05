profile
Ninja Gaiden III
name : Ninja Gaiden III
platform : Xbox 360
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : action
multiplayer : oui (online)
european release date : 03/23/2012
other versions : PlayStation 3
Waifukyo
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/28/2025
Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 164
visites since opening : 418639
subscribers : 4
bloggers : 1
[Figurine] Momiji (non-officielle)
Collection
Nouvelle figurine non-officielle par Passion Create Studio, après celle avec Mythra en référence à la pose de Jack-O Valentine de Guilty Gear voici Momiji de la série Ninja Gaiden, posant fièrement avec sa fameuse naginata. Avis aux collectioneurs et fans des jeux Team Ninja.




Dimension: 60cm sur 49cm sur 24cm. Elle n'a pas encore de prix ni de date de sortie.
orzGK - https://www.orzgk.com/product/pa-create-studio-ninja-gaide-pa-ninja-ryumomiji
    tags : team ninja ninja gaiden koei tecmo
    posted the 08/27/2025 at 01:10 PM by masharu
    comments (8)
    shirou posted the 08/27/2025 at 01:58 PM
    Elle claque
    shido posted the 08/27/2025 at 02:05 PM
    shirou Y a bien autre chose que j'aimerai claquer #Beauf
    marcelpatulacci posted the 08/27/2025 at 02:27 PM
    Un peu trop habillé mais j'aime.

    shido et soyons fières
    terikku posted the 08/27/2025 at 03:16 PM
    C'est le premier dépo qui est à 150€, le prix final n'est pas encore connu. En tous cas aucune chance qu'une statue 1/4 soit à 150. Ça commence à sortir des fig officiel DOA et ninja gaiden en ce moment (yen a une de ryu qui est sortie ce mois ci https://myfigurecollection.net/item/2012235) , peut être une pour Momiji un jours
    masharu posted the 08/27/2025 at 03:45 PM
    terikku Je corrige .
    mercure7 posted the 08/27/2025 at 06:01 PM
    Je suis étonné que tu n'aies pas parlé de celle-ci

    https://www.fanaticanimestore.com/pre-order-xhx-studio-1-6-swimsuit-dorothy/
    jacquescechirac posted the 08/27/2025 at 06:55 PM
    elle a prit cher en 3d sur internet cette Momiji
    masharu posted the 08/27/2025 at 08:23 PM
    mercure7 Trop de Shift Up dernièrement . En vrai je ne l'ai pas vu et je n'ai pas le temps pour rechercher spécifiquement les nouvelles figurines.
