Collection
Nouvelle figurine non-officielle par Passion Create Studio, après celle avec Mythra en référence à la pose de Jack-O Valentine
de Guilty Gear voici Momiji de la série Ninja Gaiden, posant fièrement avec sa fameuse naginata. Avis aux collectioneurs et fans des jeux Team Ninja.
Dimension: 60cm sur 49cm sur 24cm. Elle n'a pas encore de prix ni de date de sortie.
posted the 08/27/2025 at 01:10 PM by masharu
shido et soyons fières
https://www.fanaticanimestore.com/pre-order-xhx-studio-1-6-swimsuit-dorothy/