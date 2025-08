Takopi

Sous cet air joyeux de son opening se cache en réalité un anime très poignant qui marque par ces themes fort , nous sensibilisant d'une certaine manière au harcèlement, meurtre et autres problèmes familiaux passant par la négligence et l'irresponsabilité des adultes.



Un anime court de 6 épisodes qui prend aux tripes dès le premier visionnage, sa direction artistique et son animation profitent d'une claque visuelle particulièrement bien soigné, de ces expressions faciales passant par son ambiance global qui dépeint toute la noirceur de l'œuvre, c'est un régal pour les yeux.



Le péché originel de Tokopi est un animé hors du commun, réservé à un public averti, les sujets abordés sont particulièrement bien maîtrisés, avec des personnages bien développés et travaillés, tout en profitant d'une fin plutôt satisfaisante.

est un petit extraterrestre arrivé tout droit de la planète Happy, pour répandre la joie sur Terre ! Sauf que la première personne à lui tendre la main est Shizuka, une fillette au visage infiniment triste... Aussitôt,se donne pour mission de lui rendre le sourire à l'aide de ses fantastiques "happy gadgets" ! Mais le petit alien est loin d'imaginer la noirceur de l'environnement dans lequel évolue l'écolière. L'innocence et la bonne volonté devont peu à peu l'entraîner dans une situation inextricable... Jusqu'à ce que le pire se produise.