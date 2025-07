Actualité

On apprend ce matin que Dragami Games a conclu un partenariat avec les taiwanais Nada Holding, spécialisés dans le transmedia, pour développer de nouveaux projets autour de la licence Lollipop Chainsaw (on imagine un anime, au moins). Ils ont par exemple participé à la production de l'anime The Legend of Heroes: Sen no Kiseki – Northern War (réalisé par Tatsunoko Production).Dragami Games est pour ceux qui ont raté cette information le nouveau studio créé en 2022 par Yoshimi Yasuda. Le studio a récupéré plusieurs IP de Kadokawa dont Lollipop Chainsaw. L'an dernier ils ont sorti le remaster Lollipop Chainsaw RePop et compte sortir prochainement une nouvelle version sur Steam et NS1 du jeu de drague/photo LoveR.En tout cas, on apprend que le PDG de Nada Holding, Teng Qiao, est un gros fan de Juliet