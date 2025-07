Top 5 Gamekyo des Meilleurs Jeux PS3

5)5 Points

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel II



ICO & Shadow of the Colossus Classics HD



4) Dark Souls / 6 Points



3) God of War III / 13 Points



2) Metal Gear Solid 4 / 17 Points



1) The Last Of Us / 19 Points



J'avais prévu un top 10, mais peu de participants lors de la distribution des points, j'ai fait un top 5.