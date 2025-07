Meilleurs Jeux PS3

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Mercredi Midi

Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine

Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.



N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.



Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Uncharted 3Mass Effect 3Spec Ops The LineDead Space 2Assassin's Creed : Black FlagThe Last of UsTales of XilliaThe Evil WithinHeavenly SwordMetal Gear Solid 4DishonoredBatman arkham asylumDark soulsThe walking dead saison 1BioshockNi no kuniGod Of War 3The Last Of Us 1Heavy RainYakuza 4Uncharted 2Uncharted 1Demon's SoulsGTA VGTA IVSF4Read Dead RedemptionKillzone 2SkyrimOblivionFallout 3Persona 5Ninja Gaiden Sigma 2MotorStorm ApocalypseJourneyNierMass Effect 2Portal 2Dead SpaceValkyria ChroniclesInfamous 2Motorstorm Pacific RiftGod of war ascensionBatman Arkham cityFallout : New VegasUltra Street Fighter IVLightning Returns : Final Fantasy XIIIAssassin's Creed 2Beyond : two soulsXCOM enemy withinCall of duty modern warfare 1Ar tonelico 3Ar no surgeTales of grace FLegend of heroes cold steel 1Legend of heroes cold steel 2Hatsune miku project divaArmored core 4 answerAtelier meruruBioShock InfiniteAlice Madness ReturnsEternal SonataPainBorderlands 2Little big planet 2Lollipop chainsawSplatterhouseAsura's wrathRidge racer 7Siren blood curseSpiderman shattered dimensionsCastlevania lords of shadowShadows of the damnedWarhawkNaruto Ultimate Ninja StormCaladrius BlazeShining ResonanceTales of BerseriaTales of Xillia 2Dead SpacePuppeteerDrakengard 3Gran Turismo 5InfamousTomb Raider 2013Batman Arkham OriginsIco & Shadow of the Colossus Classics HDRayman LegendsBorderlandsDark Souls 2: Scholar of the First SinDeus ex Human RevolutionDarksiders IIDragon's DogmasVous ne pouvez choisir que dans cette liste, si vous ne choisissez pas parmi cette liste, ça ne sera pas prit en compte.À vos votes !Legend of heroes cold steel 2 / 5Tales of grace F / 3Valkyria chronicle / 1God Of War 3 / 5 + 3The Last Of Us 1 / 3 + 5 + 5 + 5Uncharted 3 / 1Metal Gear Solid 4 / 5 + 3 + 3 + 1 + 5Demon's Souls / 3Heavy Rain / 1Dark souls / 1 + 5BioShock / 3Dishonored / 1MGSV / 1Ico & Shadow of the Colossus Classics HD / 5Fallout 3 / 3Journey / 1Uncharted 2 / 3Uncharted 3 / 1