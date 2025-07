Actualité

C'est enfin en préparation, Koei Tecmo annonce la venu d'ici la fin d'année d'un pack dématériel deluxe pour les 3 jeux Atelier Ryza (Ever Darkness & the Secret Hideout DX, Les Légendes Oubliées & le Secret des Fées DX, Alchimist of the End & the Secret Key DX).Un livestream en japonais exclusivement le 4 aout prochain donnera plus d'informations sur ce pack, notamment les contenus exclusifs à ces versions définitives des aventures de l'alchimiste Ryza (nouveaux scénarios et personnages).