Le manga The Vermillion Mask de Dr. Poro et Naba Nabana est adapté en anime , Tetsuaki Watanabe (Blue Lock Saison 1) réalisera cette adaptation au studio 100Studio.

La saison 3 de Valkyrie Apocalypse : Record of Ragnarok se dévoile en trailer pour une diffusion en décembre sur Netflix.

Premier trailer pour l’anime Rooster Fighter qui sera diffusé prochainement en avril.

Square Enix annonce l’anime Tsugai – Daemons of the Shadow Realm adapté du manga de Hiromu Arakawa (FullMetal Alchemist) , l’adaptation est réalisé par Masahiro Ando (Sirius the Jaeger) au studio Bones Film et sera prochainement diffusé sur Crunchyroll.

Le studio Pierrot annonce la saison 2 de Black Clover , plus d’info prochainement.

La saison 4 de ReZero se montre en teaser pour une diffusion prochaine en 2026 sur Crunchyroll.

Premier visuel pour la partie final de Beastars qui sera diffusé en 2026 sur Netflix.