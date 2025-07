Actualité

Yoshimi Yasuda s'est livré sur les réseaux sociaux comme à son habitude à des anecdotes sur le développement de Lollipop Chainsaw dont son studio Dragami Games a désormais la possession de l'IP et a remasterisé le jeu, sorti l'an dernier.Aujourd'hui le directeur a déclaré que Warner Bros, l'éditeur américain de Lollipop Chainsaw, avait donné quelques pistes pour le design de l'héroïne Juliet Starling. Il est donc marrant de voir qu'à l'époque, Warner avait encouragé Grasshopper Manufacture a rendre Juliet "plus jolie" que ce que les développeurs avaient fait. Yasuda tient donc à remercier Warner (je rajoute "de l'époque"...) sans quoi Juliet ne serait donc pas la Juliet que l'on connaît aujourd'hui. Au passage, Yasuda indique aussi que le nom d'origine de Nick était Romeo (mais ça on le savait déjà avec le datamining du jeu d'origine).Remerciement sincère ou tacle déguisé sur les "standards actuels" occidentaux, malheureusement le bougre ne donne aucun aperçu de concept-arts ou captures d'écran s'ils n'ont pas déjà été dévoilé avant (pas recherché) et se contente de ses paroles.