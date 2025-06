Nouvelle affiche pour le film d’animation Chainsaw Man Reze Arc qui sortira le 19 septembre au Japon et le 22 octobre au cinéma en France.

Nouveau trailer pour la partie 2 de Sakamoto Days , toujours prévu à partir du 14 juillet sur Netflix.

Premier trailer pour l’anime Fermat Kitchen qui débutera le 5 juillet au Japon.

Nouveau trailer pour l’anime New PANTY & STOCKING with GARTERBELT qui débutera le 9 juillet au Japon.

Premier trailer pour la saison 8 et final de My hero Academia qui sera diffusée à partir d’octobre.

L’anime With You and the Rain se devoile en trailer pour une diffusion qui commencera le 5 juillet prochain.

Et un trailer de plus pour la saison 2 de Kaiju No. 8 qui sortira le 19 juillet à 16h sur Crunchyroll.

Le WeebToon Teenage Mercenary est adapté en anime , plus d’info prochainement.

La perfect edition de Trigun Maximum sortira le 2 juillet avec son tome 1 de 400 pages au prix de 15.99 € , cette réédition ne comptera que 7 volumes.

Pika dévoile un extrait pour le tome 1 de la réédition de Tokyo Babylon qui prévu le 2 juillet au prix de 8.50 €.

L’anime Lord of Mysteries se dévoile dans un trailer surprenant , réalisé par Xiong Ke au studio chinois B.CMAY PICTURES , les 13 épisodes qui composent cette série animée sortiront le 28 juin en Chine et dans le reste du monde sur Crunchyroll.

Les éditions Nobi Nobi annoncent l'arrivée du manga « En pays lointain » de Masumi Sudo , en deux volumes , le premier tome est prévu le 3 septembre au prix de 15.95 €.

Nouveau trailer pour l’anime Tongen Anki qui est prévu le 11 juillet sur Crunchyroll , Netflix , ADN et Prime Video.

La partie 2 de la saison final de Fire force s’offre un teaser et sera diffusé en janvier 2026.