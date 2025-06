Nouveau visuel pour l'anime Kaiju No. 8 saison 2 (12 épisodes) qui débutera le 19 juillet sur Crunchyroll.

Nouveau visuel pour l'anime Leviathan qui sortira le 10 juillet sur Netflix. Adapté du roman de Scott Westerfeld, le studio Orange (Beastars) est au commande au côté du compositeur Joe Hisaishi (Princesse M ononoke,Le Voyage de Chihiro) qui est en charge des chansons.

Première affiche et trailer pour le film d'animation Whoever Steals This Book qui est adapté du roman de Nowaki Fukamidori. Prévu pour 2026 au Japon, Daisei Fukuoka realise le film au studio Kagokan.

Nouveau trailer pour l'anime The Summer Hikaru Died qui sera diffusé le 5 juillet sur Netflix.

La saison 2 de My Dress-Up Darling s'offre un nouveau teaser et une nouvelle affiche pour une diffusion le 5 juillet sur Crunchyroll.

Nouveau trailer pour la seconde partie de la saison 4 de Dr Stone, qui reprend le 10 juillet sur Crunchyroll.

Glénat annonce la sortie prochaine de l'artbook Rumiko Takahashi Colors qui regroupe la plupart des œuvres de la mangaka Rumiko Takahashi, pas moins de 400 pages sur son travail de 1978 à 2024 (Urusei Yatsura/Lamu, Maison Ikkoku, Mermaid Saga, Ranma 1/2, Inu Yasha, Rinne, MAO)

Nouveau trailer pour l'anime Dekin no Mogura qui arrive le 7 juillet sur Crunchyroll.

Nouveau trailer pour le film d'animation Alice au Pays des Merveilles: Dive in Wonderland qui est prévu le 29 août au Japon.

Premier trailer pour l'anime LUPIN THE IIIRD : Zenigata and the Two Lupins, le préquel du prochain film d'animation LUPIN THE IIIRD : La lignée immortelle qui sortira le 27 juin au Japon et plus tard en France. L'anime sortira le 20 juin sur Prime vidéo et autres plate-forme de streaming.

Nouveau visuel et premier trailer pour la saison 6 de Kingdom qui sortira en octobre au Japon.

Premier trailer pour la saison 2 de Call of the Night qui est prévu le 4 juillet sur ADN.

L'anime Gachiakuta se montre de nouveau dans un second trailer et débutera le 6 juillet sur Crunchyroll.

Nouveau teaser pour l'anime Sanda produit par Science Saru qui débutera le 3 octobre au Japon.

Glénat annonce trois ouvrages dédiés à Kiki la petite sorcière , un artbook contenant 160 pages sur les coulisses et conception du film au prix de 24,90€, le comics officiel de plus de 800 pages à 15, 50€ et un album illustré de 120 pages au prix de 17,90€. Ces trois ouvrages seront à découvrir le 3 septembre prochain.

Le film d'animation ChaO s'offre un premier trailer pour une sortie le 15 août au Japon.

Nouveau trailer pour l'anime Hotel Inhumans qui sortira le 6 juillet au Japon.

L'anime Nyaight of the Living Cat s'offre un nouveau trailer et sera diffusé à partir du 7 juillet sur Crunchyroll.

L'anime Detectives These Days Are Crazy est programmé pour le 1er juillet sur Crunchyroll.

L'anime Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube s'offre un nouveau trailer, divisé en deux partie de 24 épisodes, l'une sort ce 2 juillet, l'autre attendra janvier 2026.