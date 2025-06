Actualité





Les coréens de Shift Up révèlent via leur site officiel un premier visuel pour leur 4e jeu "Project Witches" qui change de nom pour devenir "Project Spirits". Visuel réalisé par HyungTae Kim (fondateur de Shift Up, ayant réalisé les chara-design de Destiny Child, les designs d'EVE pour Stellar Blade et de Rian dans NIKKE). Le directeur est Han Dae-Hoon (Blade & Soul chez l'éditeur NCsoft, où HyungTae avait aussi réalisé le chara-design à l'époque), il a rejoint Shift Up en mars dernier."Project Spirits" (qui devrait être un nouveau jeu service comme Desinty Child et NIKKE mais qui devrait être plus ambitieux pour venir en concurrence avec des titres comme Genshin Impact et Honkai: Star Rail) devrait reposer sur de la fantaisie orientale. Le studio est actuellement en phase de recrutement.- Destiny Child (mobile, 2016)- Stellar Blade (annoncé en 2019, sorti en 2024 sur PS5)- Goddess of Victory: NIKKE (mobile, 2022)- "Project Spirits" (nom de code, sorti prévu pour 2027)- "Stellar Blade sequel" (prévu pour 2026-2027)