Moyenne 3,4/5

C'est la suite direct de Mission : Impossible - Dead Reckoning. L'intrigue se déroule deux mois après qu'Ethan Hunt a réussi à récupérer une clé cruciforme capable de trouver le code source de l'intelligence artificielle appelée « l'Entité » dans le sous-marin russe le Sebastopol, disparu sous la mer. Alors que son ennemi juré Gabriel fait pression sur lui pour récupérer le matériel lui permettant de contrôler l'Entité et rebâtir le monde à son image, Hunt, accompagné de son équipe de la IMF, se lance dans la mission la plus périlleuse de sa vie qui lui demandera beaucoup de sacrifices.

Un blockbuster qui repousse les limites du genre. Un scénario aux multiples rebondissements au service de cascades toujours plus folles.Le film offre un grand spectacle avec des cascades spectaculaires réalisées par Cruise lui-même, tout en laissant de la place à ses partenaires et en rendant hommage aux personnages disparus.Dans un long-métrage à la pointe de la technologie, parce que pensé dès le début pour le format Imax, Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont joué sur la complicité développée avec les fans depuis trois décennies et misé à fond, presque trop même, sur la patte "Mission: Impossible", à savoir les cascades stupéfiantes et improbables.Le cinéaste Christopher McQuarrie imprime un rythme d’enfer pendant 2 h 49 de pur spectacle. Et interroge les velléités guerrières des différentes nations. C’est gentiment pacifiste et diaboliquement efficace.Le chaos du monde reste hors-champ. Le récit se focalise sur l’homme qui peut sauver l’humanité. Fascinant de voir comment le héros et son interprète se rapprochent, main dans la main, du statut de super-héros. Mission : Impossible y perd en chair et en romanesque. Il y gagne peut-être une légende.Le second volet de « Dead Reckoning » et huitième film des aventures d’Ethan Hunt et de son équipe déroule son lot de cascades, de trahisons et de morceaux de bravoure sans éviter l’usure du temps.Au final, si on garde une légère préférence pour le précédent opus et sa scène culte de poursuite dans un train, ce « The Final Reckoning » distille tous les éléments qui font un bon « Mission : Impossible » : esprit d’équipe, fortes personnalités, humour, danger, action, suspense, et le plaisir de laisser au patron Tom Cruise le privilège d’un final complètement cinglé.Ce huitième opus boucle (peut-être), non sans scories, mais toujours avec panache, ce qui apparaît désormais comme la franchise d'action la plus enthousiasmante de ces trente dernières années.Avec la lourde tâche de conclure l’une des sagas les plus importantes du cinéma international, “Mission : Impossible – The Final Reckoning” convoque ses prédécesseurs et creuse de façon bouleversante le lien entre Tom Cruise et son personnage d’Ethan Hunt.Plus que jamais depuis que Tom Cruise a confié la franchise dont il est la tête de gondole à son fidèle second Christopher McQuarrie, "Mission : Impossible - The Final Reckoning" ménage dans son récit deux tendances contradictoires comme les deux volets d’un programme industriel dont ce nouvel opus serait la plus parfaite exécution : l’avant-garde du blockbuster américain d’action et le baroud d’honneur du blockbuster américain d’action tel qu’il a été et qui bientôt ne sera plus du tout.On ne va plus, depuis longtemps, voir « Mission : impossible » pour l’intrigue, mais pour découvrir ce que les diables de scénaristes ont encore pu inventer comme situations démentes, inextricables, pour le pauvre Ethan, mille fois donné pour mort et sans cesse ressuscité. Vous ne serez pas déçus.Les morceaux de bravoure de The Final Reckoning sont parmi les meilleurs de la saga, mais la formule de Tom Cruise commence à s’essouffler, la faute à un fan-service mégalo qui alourdit ce blockbuster trop long.Même alourdi par son histoire, The Final Reckoning reste un spectacle digne des grands écrans, et une belle fin pour Mission: Impossible et Ethan Hunt/Tom Cruise. À 62 ans, l’acteur arrête son rôle d’espion casse-cou au bon moment. C’était presque la partie la plus impossible de sa mission.L'inusable superstar américaine accomplit un ultime tour de piste dans la peau de l'agent Ethan Hunt. Résultat spectaculaire, évidemment.Malgré une mise en place de l’intrigue peu palpitante, le huitième film de la saga se rattrape durant sa deuxième partie grâce à des séquences d’action à couper le souffle.Conclusion aux relents apocalyptiques, ce blockbuster un peu pâteux brille parfois mais ploie trop souvent sous le poids de sa formule et d’une star obsédée par le temps qui passe.Malgré quelques morceaux de bravoure ahurissants, la franchise portée par Tom Cruise atteint ses limites dans ce huitième épisode, trop long et boursouflé.Ce huitième épisode ressert des scènes déjà vues et aligne les clins d’œil lourdauds aux autres opus. Bilan : 2h50 à la gloire d’Ethan Hunt, seul être humain capable de sauver le monde. Affligeant.Trop long, trop sérieux, trop confus, “Mission : Impossible 8” se noie dans des dialogues crypto-techno. Et nous avec.