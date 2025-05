Nouveau trailer pour la saison 2 de Dandadan avec un aperçu de son opening par la chanteuse Aina The End, cette nouvelle saison de 12 épisodes est toujours prévu le 3 juillet sur Crunchyroll, Netflix et ADN.

L'anime Le Péché Originel de Takopi dévoile son trailer pour une diffusion le 28 juin au Japon.

Premier trailer pour le film d'animation musical Toritsukare Otoko, qui est adapté du roman de Shinji Ishii, le studio Shin-Ei Animation (The Dangers in My Heart) réalise le long métrage pour une sortie en automne au Japon.

Prévu le 3 juillet prochain, le tome 14 et collector de Frieren se dévoile au prix de 12,95 €. La saison 2 de l'anime est toujours prévu pour 2026.

La saison 4 de Re:Zero s'offre un nouveau visuel et sera diffusé prochainement en 2026.

Mangetsu sortira prochainement le manga Iwamoto Senpai dont le premier tome est prévu le 11 juin au prix de 7,95€.

Prévu le 26 juin au prix de 7,95€, les éditions Kurokawa dévoile un extrait du premier tome du manga Centuria.