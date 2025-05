Éric Legrand est un comédien et directeur artistique français né le 5 août 1952 et mort le 22 mai 2025. Notamment actif dans le doublage, il est connu pour, entre autres, être une des voix françaises récurrentes d'Owen Wilson, une voix régulière de Cameron Daddo et Frank Whaley mais aussi de John Slattery, Billy Zane et Alexis Denisof ou encore de temps à autre de Christopher Heyerdahl, Reed Diamond, Lou Diamond Phillips, John Pyper-Ferguson et Michael Vartan.



Il a également une activité notable sur différents doublages d'anime japonais ou de séries d'animation comme dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super pour les personnages de Vegeta et Yamcha plus d'autres voix additionnelles ou de Seiya dans Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque en VF).