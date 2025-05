Yaiba est un jeune samouraï d'une dizaine d'année, élevé dans la jungle par son père, Kenjûrô. Il montre déjà des dons pour cette technique de combat. Soudainement, son père et lui se retrouvent à Tokyo. À l'aéroport, Kenjûrô y rencontre une vieille connaissance, Raizô. Il décide alors de s'inviter chez lui. Commence alors pour Yaiba une vie citadine pleine de découvertes. Il suit la fille de Raizô, Sayaka, dans sa vie quotidienne et se fait rapidement remarquer par sa technique de combat. Le maître décide alors de le confronter au samuraî le plus expérimenté du dojo, Takeshi Onimaru. Yaiba trouve un adversaire à sa taille. Le petit samuraï, provoque sans cesse Onimaru et l'entraine dans des pièges puérils qui l'exaspèrent. Un puissant combat s'engage alors entre les deux samouraïs. Onimaru décide de se venger de ce combat qui ne les a toujours pas départagé. C'est alors qu'Onimaru découvre un sabre magique où l'esprit du dieu du vent y est enfermé.

Je ne connaissais pas le manga et WIT STUDIO délivre avec Yaiba une adaptation au petit oignon, c'est beau, c'est fluide, avec une gestion des couleurs aussi chatoyantes que joyeuse.



Le pitch de base reste certe très simple mais drôlement bien efficace, les personnages sont drôles, attachant et développées comme il faut, avec une ambiance rappelant un peu le début de Dragon Ball ou Dragon Quest.



Yaiba à ce côté old school très appréciable et les épisodes se suivent avec plaisir tellement l'animation et les musiques sont soignés.



En clair une très bonne surprise qui se démarque assez facilement des autres animés du moment.