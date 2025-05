Actualité

* Les éléments révélés étant sous NDA, les images voire l'article peuvent sauter.





Alors que Nexon tiendra un livestream à 18h pour la PAX East, des informations sur les prochaines mise à jours de The First Descendant ont fuité, dont la première collaboration d'IP. Et comme c'est étonnant depuis le temps: ils l'agira de NieR Automata. 2B et A2 seront visiblement jouables, à moins que ça soit des skins, mais ce qui appuie l'idée qu'elles seront bien jouables c'est l'ajout d'armes de mêlée (épée, claymore, sabre...) dès cette saison 3 pour tous les légataires jouables.Parmi les leaks, les fans de Nell pourront se réjouir puisqu'elle deviendra jouable durant cette saison 3. Les 2 prochaines versions Ultime de légataires seront par ailleurs Luna et Yujin. Enfin, on aura aussi l'ajout de motos qui permettront de parcours de vastes étendues, notamment celle de la nouvelle zone à venir.Je ferais un nouvel article avec les informations révélées à 18h.