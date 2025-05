Recréez le personnage attachant et facétieux du premier film d’animation nominé pour un Oscar, avec le set LEGO® Ideas Disney Pixar Luxo Jr. (21357) pour adultes. Fantastique objet de décoration pour la maison ou le bureau, ce modèle à exposer est entièrement articulé pour recréer les mouvements de saut et de rotation du personnage. Le set inclut également une balle Disney Pixar à construire qui s’ouvre pour révéler des références aux célèbres films Disney Pixar Là-haut, Les Indestructibles, Ratatouille, Monstres et Cie, Toy Story et Nemo.



Cet hommage en briques au monde de l’animation ravira les hommes, les femmes et tous les fans qui se sont émerveillés des émotions et des mouvements humains que Disney Pixar a su insuffler à des objets inanimés. Vous pouvez même exposer Luxo Jr. sautant sur la balle et la « dégonflant », comme dans le court-métrage de 1986.



Les instructions de montage dans la boîte et dans l’appli LEGO Builder vous accompagnent dans votre parcours créatif.



Modèle à construire et à exposer – Recréez l’esprit ludique de Luxo Jr. avec ce modèle en briques LEGO® articulé du personnage vu pour la première fois dans Luxo Jr., le court-métrage d’animation révolutionnaire de Disney Pixar réalisé en 1986.



Hommage en briques au monde de l’animation – Le modèle LEGO® Ideas Disney Pixar Luxo Jr. à collectionner est entièrement articulé pour recréer les mouvements de saut et de rotation du personnage.



Balle Disney Pixar à construire – La balle Pixar contient des surprises cachées faisant référence aux célèbres films Disney Pixar Là-haut, Les Indestructibles, Ratatouille, Monstres et Cie, Toy Story et Nemo.



Option de décoration amusante – Retirez 2 plaques arrondies opposées sur la balle Pixar pour créer une base sur laquelle Luxo Jr. peut se tenir, comme s’il la dégonflait.

Prévu le 1er juin au prix de 69,99 €