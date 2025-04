Nouveau trailer pour la saison 2 de Dandadan, prévu le 3 juillet prochain sur Netflix, Crunchyroll et ADN.

Le film d’animation Hyakuemu dévoile un trailer pour une sortie le 19 septembre au Japon.

La saison 4 de The Rising of the Shield Hero s'offre un premier trailer pour une diffusion qui commencera en juillet sur Crunchyroll.

Comment bien essoré Demon Slayer et gagner encore plus d'argent ? Eh bien en ressortant le film : Le Train de l'infini les 14 et 15 juin 2025 en France.

Premier visuel pour l'anime Wandance qui sera diffusé en octobre sur Disney +. Adapté du manga de Coffee, la réalisation est confiée à Michiya Kato au studio Madhouse et Cyclone Graphic.

Premier teaser pour le film Zombie Land Saga : Yumeginga Paradise prévu le 24 octobre au Japon , réalisé par le studio Mappa, ce nouveau film d'animation fait suite au deux premières saisons Zombie Land Saga.

L'anime Super Cube sera diffusé à partir du 2 mai sur ADN, avec un rythme de deux épisodes de 15 minutes par semaines. La série de 12 épisodes est réalisée par Wei Sheng-Kai au studio Big Firebird Culture.