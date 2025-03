Réalisé par Sunghoo Park (Jujutsu Kaisen, The God of High School), l'anime original Bullet / Bullet se présente en trailer pour une diffusion des épisodes 1 à 8 le 16 juillet sur Disney +, les épisodes 9 à 12 sortiront plus tard le 13 août sur la plate-forme.

Le remake de Cat's Eyes se dévoile dans un premier trailer pour une diffusion qui commencera en septembre sur Disney +. Yoshifumi Sueda (High School DxD Hero) réalise cette adaptation au studio d'animation Liden Films, au côtés du chef d'animation Yosuke Yabumoto (Tribe Nine , saga Duel Master) qui s'occupe du design des personnages et de Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) qui signe les musiques.

Premier teaser pour L'anime Disney Twisted Wonderland The Animation – Episode of Heartslabyul prévu pour octobre sur Disney +

Suite directe de l'anime TRIGUN STAMPEDE, TRIGUN STARGAZE s'annonce et s'affiche pour une diffusion en 2026 sur Crunchyroll. L'intrigue se déroule deux ans et demi après les événements de STAMPEDE, côté staff, Masako Sato (HAIKYU!! To the Top) est en charge de la réalisation, toujours au studio Orange (Beastars)

Adapté du jeu vidéo, l'anime Gnosia s'offre un premier trailer pour une diffusion en octobre au Japon. Kazuya Ichikawa (The World end with you the animation) réalise l'anime au studio Domerica.

Toei Animation annonce Digimon Beatbreak prévu pour octobre prochain au Japon.

Kaiju No. 8 saison 2 dévoile son premier teaser pour une diffusion en juillet et comportera 12 épisodes.



Par ailleurs, le long métrage, Kaiju No. 8 : Mission Recon qui est un résumé de la première saison comportant un épisode inédit sera projeté les 17 et 18 avril au cinéma.

Nouveau visuel et trailer pour l'anime To Be Hero X qui débute le 6 avril sur Crunchyroll.

Aniplex Inc. et Crunchyroll annoncent la création de HAYATE Inc, une entreprise dédiée à la production d'anime, mettant l'accent sur la planification, le développement et la création de contenus pour Crunchyroll à une échelle mondiale. Elle sera dirigé par Masanori Miyaki, président-directeur général, et Leo Watanabe, président et directeur des opérations, deux membres de l'équipe d'Aniplex.

La saison 2 de Grand Blue se dévoile dans un premier trailer pour une diffusion qui commencera le 7 juillet au Japon.

L'anime horrifique The Summer Hikaru Died dévoile son trailer principal et sera diffusé en juillet sur Netflix.

Moonrise se dévoile davantage en trailer pour une diffusion le 10 avril sur Netflix. Pour rappel, Masashi Koizuka (Shingeki no Kyojin saison 2 et 4) réalise le projet original au studio WIT Studios, avec le scénariste Tow Ubukata (Psycho-Pass S2-S3/ First Inspector, RWBY: Ice Queendom, Mardock Scramble), et Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist, The Heroic Legend of Arslan, Yomi no Tsugai) qui s'occupe du Chara design.

La deuxième partie de L'anime Sakamoto Days attendra le mois de juillet sur Netflix.

Nouveau trailer pour l'anime Tougen Anki qui commencera en juillet au Japon.

La saison 3 de Rurouni Kenshin se confirme dans un court teaser, plus d'info prochainement.

La saison 8 de My Hero Academia maintient sa diffusion en octobre sur Crunchyroll, un court teaser à été dévoilé.

L'anime New PANTY & STOCKING with GARTERBELT s'offre un nouveau teaser pour une diffusion en juillet.

Comptant que 4 volumes pour l'instant au Japon, les éditions Ki-oon proposera en juin, le manga Great Kaiju Gaea-Tima du mangaka Kent. Cette série d'action et de science fiction se présente comme un hommage aux kaiju tout en revenant à l'origine du mythe. Le premier volume sortira le 5 juin au prix de 7,95€.

Kurokawa annonce le one shot Les Lueurs de l'Outre-Monde de Yamakujira, un conte fantastique inspirée des traditions japonaises, et évoquant un univers enchanteur rappelant les films Ghibli. Un unique tome qui sortira le 15 mai au prix de 7,95€.

Dans un récent communiqué, traduit directement de l’édition américaine du tome 42 de Berserk, l'auteur Kouji Mori, l'ami d'enfance du regretté Kentaro Miura à exprimer sa gratitude envers les fans, en indiquant que la suite de l'histoire sera "imparfaite" sans jamais être totalement fidèle à l’œuvre originale, Mori souligne que sa décision de continuer le manga est principalement fondée sur son amitié avec Miura et son souhait de mener l'histoire à sa conclusion tout en honorant l'œuvre originale.



Des déclarations qui montrent une sincère détermination à respecter l'œuvre de Kentaro Miura, tout en acceptant la charge d'un héritage aussi imposant que celui de Berserk.



"Merci d'avoir acheté Berserk Volume 42. À partir de maintenant, ce sera un Berserk sans Miura. Naturellement, ce sera imparfait. Je suis conscient que certains auront du mal à l'accepter. Moi-même, je ressens la même chose."



"Je n'écrirai pas d'épisodes dont je ne me souviens pas clairement. Je ne rédigerai que les dialogues et les histoires que Miura m’a décrits."



"En tant que mangaka et en tant que fan, personne n’admire plus Miura que moi. Mais en tant que personne qui lui était la plus proche et en tant qu’ami, je ne peux pas simplement abandonner l’histoire qu’il essayait de terminer. Je vous prie de bien vouloir me pardonner pour cela. [...]Chaque volume publié à partir de maintenant sera le reflet de cet engagement. À tous ceux qui aiment Berserk, que vos pensées accompagnent cette équipe ! Et j’aimerais vraiment que vous nous souteniez jusqu’au bout."