Sans surprise, le 33ème et dernier perso se presente, Ichigo Dangai qui est la forme ultime du Getsuga Tenshō démontre ses combo puissant. Allant d'une vitesse démesuré, Ichigo pourra utiliser sa fameuse attaque "Mugetsu" pour des dégâts encore plus colossaux.



Bleach Rebirth of Souls est attendu ce 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.