Utilisant son Zanpakutō Nejibana qui ressemble à un trident, l'ancien lieutenant de la treizième division, pourra contrôler l'eau pour créer de puissant combo en combat rapproché. Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.

Like

Who likes this ?

posted the 03/03/2025 at 02:52 PM by yanssou