Masaaki Yuasa est originaire de Fukuoka, où il est né le 16 mars 1965, dans la préfecture située sur l'île de Kyūshū. N’étant pas très bon en dessin, et alors qu’il était au collège, c’est après avoir vu le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki, qu'il envisage une carrière dans l'animation. En suivant des études d'art à l'Université industriel de Kyūshū, il intègre en 1987 le studio d'animation Ajiadō. Après avoir travaillé sur des films grand public comme Doraemon ou Crayon Shin Chan , il réalise pour la premier fois son film Mind Game, au studios 4°C.



En 2007, il prend part à l'omnibus Genius Party, qui regroupe des figures emblématiques de l'animation japonaise telles que Shoji Kawamori, Shinichiro Watanabe, Mahiro Maeda et Kōji Morimoto. Il a également réalisé Kemonozume en 2006 et Kaiba en 2008 pour le studio Madhouse.



Masaaki Yuasa à une approche bien différente par rapport à d’autres réalisateurs, d’une imagination débordante, il n’hésite pas à être audacieux dans sa proposition comme dans son style. En collaborant avec Eunyoug Choi sur l’épisode « La chaîne alimentaire » de la série Adventure Time en 2014, les deux partagent cette même vision de l’animation, la création de Science Saru en 2013 leur permet d’exprimer au mieux leurs idées tout en ayant une certaine liberté créative.

De ce fait, cette certaine créativité émergea par un mélange d’une animation traditionnel aux outils numériques, et c'est en 2017 que Science Saru s’est fait connaître en se lançant dans un long-métrage nommé Lou et l'île aux sirènes. Un projet d’une très grande échelle est réalisé en un temps record et propose cette même combinaison d'animation. Pendant que le film avait fini sa post - production, un autre est aussitôt produit en même temps pour une sortie la même année, il s’agit de Night Is Short, Walk On Girl , l'adaptation du roman de Tomihiko Morimi , une comédie romantique aux péripéties burlesques représentant le monde de la nuit à Kyoto.

Étant un grand fan de l’œuvre de Gô Nagai , le talentueux Masaaki Yuasa concrétise en 2018 la flamboyante adaptation de Devilman CryBaby , pour Science Saru c’était un défi de taille, le manga datant de 1972 à eu une certaine modernité graphique pour son époque. Masaaki Yuasa connu pour son travail sur Space Dandy ou Ping Pong the animation se lâche librement avec cette adaptation, son animation, d'une fluidité remarquable, offre une expérience visuelle exubérante et captivante, Yuasa n’hésite pas à moderniser son contenu, tout en demeurant fidèle à son essence et à son scénario d'origine.

Après un énorme succès dans le monde entier, et de nombreux prix remportés, le studio dégaine en 2019, le long-métrage Ride Your Wave toujours réalisé par Yuasa et produit par Choi. Un long-métrage à la thématique romantique qui reçoit pas mal de bonnes critiques.



Le 25 mars 2020, Masaaki Yuasa a quitté son poste de PDG de Science Saru , pour se reposer, Eunyoung Choi annonce qu'en plus de poursuivre sa collaboration avec Yuasa sur de futurs projets, le studio souhaite également explorer de nouvelles opportunités avec d'autres réalisateurs.



Cette même année est marquée par l’arrivée de deux séries d’animation, la première Keep Your Hands Off Eizouken! est une adaptation du manga de Sumito Owara racontant toute les étapes de conception d'un anime fait par un club d’un établissement scolaire. La série se distingue par son originalité suivie d’une direction artistique soignée tout en abordant avec brio l’imaginaire des personnages.



La seconde est inspirée d’un roman de Sakyo Komatsu , Japan Sinks 2020 prend place juste après les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020 dans un contexte de survie causé par un séisme au Japon.

Mi-2021, le studio enchaîne les projets dans un contexte qui fait face à une vague de critiques sur les conditions de travail des animateurs dans l'animation japonaise, d'anciens animateurs de Science Saru mettent en lumière divers problèmes associés à l’ambition du studio ainsi qu'à la gestion de leur charge de travail, qui leur impose des phases de crunch en raison de la production de trop nombreux projets pour un studio de petite envergure.



The Heike Story est diffusé la même année, onze épisodes basés sur le roman Heike Monogatari de Hideo Furukawa , une épopée japonaise écrite au XIIe siècle qui est produite par Naoko Yamada (A Silent Voice)



Après avoir réalisé deux épisodes pour la série Star Wars Vision , le long métrage Inu-Oh en 2022 est aussi inspiré du roman de Hideo Furukawa , un projet dirigé par Masaaki Yuasa qui mélange des genres musicaux et des danses dans une animation bien fluide.



Le studio rajoute en plus The Tatami Time Machine Blues , une adaptation qui fait suite à The Tatami Galaxy , une série courte réalisée par Shingo Natsume (One-Punch Man)

L’année suivante sort un certain Scott Pilgrim Takes off basé sur la série de comics Scott Pilgrim par Bryan Lee O'Malley. Le studio réputé pour son talent à été choisi pour produire la série au coté de O'Malley et Grabinski qui ont assuré son écriture et désiraient capturer l'essence de la bande dessinée et du film, tout en actualisant certains éléments des vingt années qui ont suivi la première publication de la bande dessinée. Cette série propose une approche originale grâce à son animation de haute qualité, accompagnée d'une intrigue qui s'avère bien efficace, et par rapport au comics ou au jeu vidéo, la série parvient a enrichir à la fois son univers et ces personnages.

The Colors Within , réalisé par Naoko Yamada est le dernier long-métrage en date du studio, sortit en juin dernier le projet réuni trois personnages aux sensibilités singulières qui se retrouvent pour jouer de la musique.

Pendant la production de l’animé Dandadan, le géant Tōhō entreprend le rachat du studio afin de renforcer sa capacité de production dans le domaine de l'animation. L’adaptation animée de Dandadan est par ailleurs excellente au passage, capturant à merveille l’essence du manga, Science Saru démontre encore une fois son énorme talent de créativité et on espère une belle continuité avec sa saison 2 en juillet, tout comme l’adaptation du manga Sanda en octobre ou encore l’intrigante nouvelle série Ghost in the Shell, prévue en 2026.