Faisant partie des 4 plus puissants Espadas, Coyotte Stark est le maître dans la Visée grâce à ces deux pistolets.



Sous cette forme libérée , il est capable d'effectuer des tirs d'une très grande distance. Divisant son pouvoir avec Lilynette Gingerback, sa capacité Spéciale de la Resurrección lui permettra de produire des épées spirituelles pour le combat rapproché tout en invoquant une meute de loup à distance.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.