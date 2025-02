Alors que le film d’animation qui fait suite à la série Avatar le dernier maître de l’air est prévu pour le 28 janvier 2026 au cinéma (image officiel juste au dessus) , Nickelodeon et Avatar Studios annonce la série Avatar: Seven Havens qui racontera les aventures d’une jeune Maîtresse de la Terre et qui, après Korra, prendra le relais en tant que nouvel Avatar.



Cette annonce à été directement annoncé par Michael DiMartino et Bryan Konietzko les créateurs d’Avatar le dernier maître de l’air à l’occasion du 20e anniversaire de la série.



"Quand nous avons créé la série originale, nous n’aurions jamais imaginé que nous continuerions à étendre son monde des décennies plus tard. Cette nouvelle incarnation de l’univers Avatar regorge de fantaisie, de mystère et d’un tout nouveau casting de personnages incroyables".



Avatar: Seven Havens est donc prévu en 26 épisodes divisé en deux livres de 13 épisodes , tous réalisés en 2d, pour l’instant un premier synopsis à été dévoilé.

L’anime de science-fiction Your Forma se dévoile en trailer pour une diffusion le 3 avril prochain.

Adapté d’un manga de Keiichi Arawi, et réalisé par Kyoto Animation , l’anime City the Animation dévoile une première affiche avec un teaser , sa diffusion est prévu pour juillet.

Premières images pour l’anime Cocoon , adapté du manga de Machiko Kyo qui est prévu fin mars au Japon , un seul épisode sera diffusé, d'une durée d'une heure.

La saison 3 de MF Ghost sera diffusée prochainement en 2026.

L’anime Nyaight of the Living Cat s’offre un trailer pour une diffusion en juillet.

Les éditions Mana Books proposeront le 3 juillet , le manga Dragon & Caméléon de Ryô Ishiyama (ancien assistant d'Eiichiro Oda sur One Piece au passage) Son premier tome sera au prix de 7,95€.

Au tour de l’éditeur Kurokawa d’augmenter ses prix à partir du 1er mars , une hausse de 10 centimes de plus sur les manga affichant le code KUR010 , passant de 7,20€ à 7,30€. Les manga les plus populaires comme One Punch Man , Spy x Family , Ippo sont concernées , la liste s’étant sur d’autres œuvres.

Soleil Manga lancera en juillet , un guidebook de Dorohedoro qui regroupe tout ce qui faut savoir sur la série.

Bandai Namco a annoncé récemment que le film Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning qui une itération de la série Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX prévue en épisodes sortira dans le courant mois de mars en Europe.

GKIDS Films à obtenu les droits pour produire des versions physiques de la saison 2 d'Arcane , les versions blu-ray et 4K UHD sortiront dans le courant de l’année.