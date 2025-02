Nouveau trailer pour Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme montrant des interactions (notamment le mode photo) avec de nouveau Elise ici mais également Tamaki que vous connaissez peut être déjà (apparue en DLC sur DOA6)A ne pas confondre avec le gacha DOAX Venus Vacation, Venus Vacation PRISM est un spin-off de DOAX, un jeu de romance avec 6 des héroïnes du spin-off de Dead or Alive. Initialement prévu au 5 mars, le jeu sera disponible le 27 mars prochain sur Steam et PS5/PS4 en territoire Asie.

posted the 02/15/2025 at 08:52 AM by masharu