Le 5e Espada Nnoitra Gilga démontrera ces combo de son Zanpakutō «Santa Teresa » ressemblant à une vaste double-hache, ayant l'apparence de deux croissants connectés en «X».



Sa Resurrección qui fait apparaître 4 bras squelettiques armés d’une faux pour chacun , augmentera

davantage sa force de frappe pour des combo encore plus rapide.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.