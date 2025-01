L'actuel capitaine en chef du Gotei 13 met en avant ses capacités. Armés de son tachi et de son wakizashi , son Shikai libère une paire d’énormes cimeterres chinois qui lui permet d’exécuter des enchainements rapides et puissants.



Sa technique Bushōgoma "Toupie Paresseuse" lui donnera l’occasion de crée de grandes lames de vent qu'il tire vers un adversaire. Enfin sans utiliser son Bankai , ses enchainements gagneront en intensité pour des attaques encore plus efficaces.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.