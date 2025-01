La partie final de Bleach « The Calamity » s’offre un premier visuel en plus d’un teaser et est actuellement en cours de production. En attendant vous pourrez retrouver en bas , deux vidéo spécial de l’opening et de l’ending.

Pendant que le remake de l’anime sortira en avril , Soleil Manga proposera au mois de mai le premier tome d’une nouvelle édition double en 12 volumes du manga Yaiba.

Initialement sortit en 2022 au Japon et adapté du manga de Tetsuya Imai , le film d’animation réalisé par Tomoyuki Kurokawa est à découvrir à partir du 19 février au cinéma.

Shin Zero est une nouvelle série française en 3 tomes qui s’inspirent des codes du manga. Signés par le duo Mathieu Bablet (Shangri La, Carbone) au scénario et par Guillaume Singelin (Frontier) au dessin , le premier volume est prévu le 22 janvier au prix de 13,90€ et inclura 216 pages au format de 15x21cm avec une couverture souple.

Les 3 tomes de Takeki Ryusei un autre manga de Tetsuo Hara (Hokuto no Ken) sortiront le 21 mars prochain , les 3 tomes sont prévus simultanément au prix de 7,95€ chacun.

L’épisode 2 de l’anime Fate/Strange Fake intitulé « Ensemble VS Pretense » sortira prochainement en 2025 , un nouveau trailer à été dévoilé.

Adapté d’un manga de Yudai Debata , l’anime Solo Camping for Two se présente en trailer pour une diffusion en juillet prochain.

L’anime Secrets of the Silent Witch adapté du light novel se dévoile un peu au travers d’un premier teaser et sera prochainement diffusé cette année.

L’anime Fermat Kitchen de Yugo Kobayashi (Ao Ashi) est officiellement annoncé , une illustration commémorative à été présenté pour l’occasion.

L’anime Tougen Anki se montre dans un premier trailer et sera diffusé en juillet prochain.

Publié en 1985 au Japon , le roman Kiki la petite sorcière célèbre son 40e anniversaire , pour l’occasion l'éditeur japonais proposera le 3 février une édition limité du premier volume avec une couverture spécialement dessiné par Tatsuya Endo (Spy x family) et qui sortira uniquement au Japon.

Soleil manga annonce que le 22 janvier sortira la Chaos Edition du manga Dorohedoro. Cette nouvelle édition offrira une qualité visuelle et textuelle largement supérieure à celle de la première publication en 2003. Prévu en 12 volumes , le premier tome sera proposé au prix de 19,99 €.

Les éditions Panini annonce le spin of City Hunter Gaiden dans leur catalogue dont le premier tome sera disponible courant avril au prix de 9.29 €. Centré sur le personnage d’Umibozu , l’auteur Tsukasa Hojo est cette fois ci scénariste et l’autrice EST EM s’occupe des dessins.

Le manga Yuki to Sumi de Miyuki Unohana débarque aussi chez Panini au mois de mai , avec premier tome qui coûtera 8.29 €.

Panini acquière aussi le manga Juushin no Katana de Akimine Kamijyo l’auteur de Samurai Deeper Kyo , le premier tome sortira le 18 juin prochain au prix de 7.29 €.

La collection Renard doré des éditions Rue de Sèvres propose la série Louve en deux tomes. Le premier volume en format 15x21cm arrivera en librairie le 12 mars au prix de 9,90€.

Panini proposera en juin X-Men The Manga qui est un portage des deux premières saisons de la série animée X-Men diffusé de 1992 à 1997. Le premier tome comportera plus de 500 pages au format 15 x 21cm.

L’éditeur japonais Kodansha annonce le retour de la série XXX Holic Rei , la suite du manga XXX Holic qui se poursuivra avec un nouveau chapitre annoncé pour le 21 avril prochain.