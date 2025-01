L'Espada n'8 présente son gameplay, scientifique de génie, et armé de son Katana, il pourra éventuellement voler un peu de vie de son adversaire pour se soigner.



Il sera nettement plus dangereux en forme Resurrección pour des attaques plus large et plus puissante.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.