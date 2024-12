Moyenne 3,3/5

Nosferatu est une fable gothique, l’histoire d’une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s’en est épris, avec toute l’horreur qu’elle va répandre dans son sillage.

INT-12 Ans"Nosferatu" n'est pas seulement un superbe film d'épouvante soutenu par une performance d'actrice sidérante mais aussi l'accomplissement du projet rêvé d'un auteur qu'on croyait avoir perdu avec "The Northman".Une relecture du mythe inspirée et moderne, signée Robert Eggers.Conscient du poids de ses modèles, Robert Eggers n’arrive pas toujours à s’en démarquer. Cependant, sa vision de "Nosferatu" se révèle passionnante lorsqu’il embrasse sa nature de drame domestique, avec en son centre le regard qu’il porte à la Ellen de Lily-Rose Depp.Le réalisateur américain Robert Eggers s’attaque à un chef-d’œuvre du cinéma avec une distribution remarquable et remporte la mise.Ellen constitue, certes, toujours un personnage central du long-métrage, mais jamais il n’a, dans une des versions précédentes, pris l’ampleur que lui donne une Lily-Rose Depp manifestement très investie dans son rôle. Elle constitue l’un des atouts majeurs de ce dernier film de vampires de l’année.Robert Eggers réussit à insuffler une nouvelle puissance à des images et des archétypes que l'on croyait usés jusqu'à la corde.Admirateur de Murnau, Robert Eggers tisse un sublime livre d’images gothique qui dépouille le vampire de ses oripeaux romantiques pour revenir à l’épouvante pure. Mais le cinéaste peine à apporter du sang neuf.Tout à ses images ultraléchées, Eggers ne laisse pas la place aux vides, aux gouffres, propres à susciter de l'effroi [...].Le vampire putréfié version Robert Eggers, plus barbare que ses précédentes incarnations, est un formidable monstre de cinéma dans un film qui l’est beaucoup moins, débauche de références et de scènes fumeuses.Une chasse au vampire efficace, qui doit beaucoup à la beauté des images et à Lili-Rose Deep : telle une apparition, elle a l’art de cultiver l’étrange…Tout en respectant globalement l’intrigue et son suspense géographique […] le film ne peut s’empêcher de pousser les curseurs de l’angoisse. Il se veut plus ténébreux, plus sale, plus explicitement sexuel, et pioche alors dans les codes les plus impersonnels de l’horreur contemporaine.[La] vision [de Robert Eggers] reste à la surface de la légende du célèbre vampire, continuum d’images lisses, souvent superbes, mais toujours corsetées par le poids de l’enjeu (se hisser à la hauteur de Murnau, bigre).[...] comme "The Northman" était plus proche de "Conan le destructeur" que de "Andreï Roublev", c’est dans l’ordre de la vision de cinéma d’Eggers que son remake de "Nosferatu", malgré et à cause de tout le sérieux affiché, soit plus proche de "Dracula, mort et heureux de l’être" que de Murnau ou Herzog.Il en avait rêvé, il l’a fait : Robert Eggers fait enfin son remake du chef-d’œuvre de Murnau. Totalement respectueux de l’œuvre originale, ce "Nosferatu" 2024 est souvent magnifique, mais un peu trop timide et chiche en émotion.Comme son vampire, son film semble redouter de cramer en plein cagnard, apeuré par le moindre faux pli.Sommet de grandiloquence et de prétention, "Nosferatu" n’arrive pas à la cheville de ses prédécesseurs. À éviter.