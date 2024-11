Le manga Dekin no Mogura de Natsumi Eguchi est adapté en anime et sera diffusé en juillet 2025.

La saison 4 de l’anime Welcome to Demon School ! est officiellement annoncé , un trailer d’annonce et une affiche ont été dévoilées.

Le roman Busamen Gachi Fighter est adapté en anime par le studio White Fox ( Re:ZERO ) , plus d’info prochainement.

Intitulé "Anne Shirley" , ce remake de l’animé « Anne et la Maison aux Pignons Verts » sortit en 1979 dévoile ces premières images pour une diffusion en avril 2025 au Japon. Une nouvelle adaptation qui sera réalisée par le studio d’animation The Answer Studio.

La saison 3 de Re:ZERO -Starting Life in Another World prend une petite pause pour revenir le 5 février prochain avec sa partie 2.

Glénat proposera l’été prochain le premier volume du manga Ruridragon.

Nouveau trailer pour le film d’animation « Lady Oscar : La Rose de Versailles » dirigé par Mappa qui sera diffusé le 31 janvier 2025 dans les cinémas japonais.

Première affiche pour l’anime Disney Twisted-Wonderland qui est prévue en octobre 2025 sur Disney + et comptera 3 saisons qui adapteront les différentes parties du manga.

La plateforme Disney+ ne s’arrête pas là avec l’annonce du remake de l’anime CAT’S EYE pour une diffusion courant 2025. La chanteuse superstar Ado reprendrait d’ailleurs la chanson-thème originale « Cat’s Eye » de la chanteuse Anri pour cette nouvelle série.

Stars Wars Vision reviendra en 2025 sur Disney + avec sa saison 3 en proposant 9 nouveaux épisodes. En plus d’avoir les studios comme Kamikaze Douga (Batman Ninja vs. Yakuza League), Kinema Citrus Co. (The Rising of the Shield Hero), Production I.G (Kaiju No. et TRIGGER (Cyberpunk : Edgerunners) a la production , d’autres se rajoutent au projet comme David Production (Jojo’s Bizarre Adventure), Polygon Pictures (Kaina of the Great Snow Sea), Project Studio Q et WIT Studio (L’Attaque des Titans).

L’anime original du réalisateur Sunghoo Park ( Jujustu Kaisen saison 1 , Jujustu Kaisen 0 , The God of High School , Ninja Kamui) se dévoile a travers un premier teaser et devrait débarquer sur Disney + cette été. Pour cette animé original , le studio E&H Production, fondé par Park en 2021 est a la charge du projet , Aki Kindaichi ( Umamusume : Cinderella Gray ) assure la composition scénaristique ainsi que Takahiro Yoshimatsu (Hunter × Hunter, OVERLORD) qui supervisera la direction de l’animation mais aussi les character designs.

L’épisode spécial de Kaiju No. 8 « Hoshina’s Day Off », sur le personnage de Soshiro Hoshina sortira le 28 mars prochain au Japon avec une saison 2 qui sera diffusé dans le courant de l’année.

Nouveau trailer pour le remake de l’anime YAIBA par WIT Studio qui est programmé pour début avril au Japon. Cette nouvelle adaptation couvrira l’intégralité du manga.