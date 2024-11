L’anime Sakamoto Days s’offre un nouveau visuel et un nouveau trailer pour une diffusion le 11 janvier 2025. Divisé en deux parties , la seconde suivra en juillet prochain.

La saison 4 de Dr Stone dévoile un nouveau trailer pour une diffusion en janvier prochain.

Le studio Mappa réalisera la saison 2 de Oblivion Battery.

Nouveau trailer pour l’anime The Old Man Reincarnated as a Villainess qui débutera le 9 janvier prochain.

Nouveau trailer pour l’anime Ubel Blatt dont sa diffusion commencera le 10 janvier prochain a 17 h 30 en exclusivité sur Prime Video.

Les éditions Kana dévoilent la star édition de Samurai Deeper Kyo dont son premier tome sortira le 18 avril prochain au prix de 9.95€ Cette nouvelle édition compilera les 38 volumes original en 18 tomes.