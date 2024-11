« Ça, c'est Beurk. À douze jours au nord du Désespoir, et quelques degrés au sud d'un Froid-de-canard. Ancré solidement sur le Méridien de la Misère. Mon village. En un mot, malaise. Et sept générations y ont déjà vu le jour, pourtant, toutes les maisons sont neuves. Beurk : sa pêche, sa chasse, et ses merveilleux couchers de soleil. La seule fausse note c'est les bestioles. Ailleurs, les gens ont des souris ou des moustiques. Nous on a des... dragons.»

la trilogie Dragons

Dragon

"Il nous a fait une démonstration complète : explosions, flammes de toutes les couleurs, bris de matériaux, etc. Nous avons filmé tout cela au ralenti, de 400 à 1000 images/seconde, et rassemblé un matériau de référence aussi précieux qu’abondant."

La décoratrice Kathy Altieri : "C’est un terrain totalement volcanique, avec des plages toutes noires, hérissées de gros rochers. Les variations de couleurs sur les falaises environnantes sont d’une incroyable beauté. Elles dépassent les rêves les plus fous. C’est cet ensemble qui nous a inspiré l’habitat des dragons."

Dragons 2

Krokmou

Deblois : "Quand ils m’ont approché en me demandant si jamais des idées pour une suite [ndlr : à la sortie du premier film], j’ai répondu que selon moi, certaines questions avaient été laissées sans réponse, et qu’une plus grande histoire de passage à l’âge adulte attendait Harold. Du premier film jusqu’à sa maturité finale, en tant que chef sage et altruiste. Alors je leur ai dit : ‘Faisons une trilogie.’ Si on peut s’engager sur deux suites, alors on pourra raconter trois actes d’une même histoire, et les connecter les uns aux autres."

Le monde caché

Brad Lewis , le producteur explique : "Alors que la Furie Éclair et Krokmou apprennent à se connaître, on souhaitait exprimer qu’il y a chez eux attirance, curiosité et aussi un sentiment de danger… toutes les étapes subtiles d’une relation en train de se nouer. Il y a chez elle un peu de Julie Christie, d’Ingrid Bergman et de Grace Kelly. La Furie Éclair est à la fois agile, forte et insaisissable et a un point de vue très affirmé. Pour nous, elle a l’élégance d’une lionne."



Deblois : "Pendant très longtemps, il a été le fidèle compagnon d’Harold. Mais ce lien commence à se déliter à mesure qu’il est attiré par l’appel de la nature, par son instinct et sa maturité. On s’est demandé s’il était possible que leur relation périclite complètement, pour qu’ils se retrouvent ensuite, plus proches que jamais. Lorsque Krokmou fait la connaissance de la Furie Éclair (comme la surnomme Astrid), une sublime dragonne blanche qui brille de mille feux et n’est guidée que par son instinct, notre mâle dominant est soudain attiré par le monde sauvage dont elle est issue, et où elle a bien l’intention de retourner. Krokmou est pris dans un conflit de loyauté, mais il est chaviré par son instinct. À ses yeux, la Furie Éclair en est le symbole ; elle lui offre une existence pleine d’innocence, à l’abri des humains."

Dragons 3 : le monde caché

« ça c'est Beurk ton nouveau chez toi loin de chez toi. Une destination de rêve avec pension complète comme tu n'en as jamais vu. Installe toi et laisse tes soucis s'envoler. Le service est au summum. La cuisine du feu des dieux. Et les habitants sont haut en couleurs. N'importe quel paradis se vanterait d'avoir des plages et du soleil. Mais nous, non, on a quelque chose que personne ne pourra égaler, mon ami... on a DES DRAGONS »

Adaptés, des romans de Cressidia Cowell,de DreamWorks reste encore aujourd’hui un gage de qualité. Si le premier film est le tout premier en image de synthèse pour Deblois,à une animation assez réaliste, un aspect qui a été volontairement travaillé par l’équipe de production qui a du engager un vétéran de l’armée pour une démonstration d’une journée de plusieurs explosions pyrotechniques.Pour capturer au mieux les paysages de Dragon, l’équipe de décorateurs s’est rendu sur la côte Pacifique, du nord de l’Oregon jusqu’à la Californie du Nord.Pour, Deblois accepta de faire une suite à la condition d’en faire une unique trilogie. Et par la même occasion, les équipes de DreamWorks utilisèrent un nouveau logiciel, "Premo" et "Torch", deux programmes qui ont permis d’avoir un meilleur rendu sur les expressions faciales et les rendus de peau, de muscle et de chair.Outre ses personnages qui ont bien vieilli avec une ellipse de 5 ans, Deblois à conserver la naïveté d’Harold tout en lui donnant plus de charisme. Si son courage lui a valu d’être la star de son village, dans ce deuxième film, on y retrouve un Harold qui a gagné en maturité.Sis’inspire des chevaux, des chiens et des autres animaux domestiques, son comportement est inspiré de Stufen, le chat du superviseur de l’animation Gabe Hordos. À l’origine, il devait avoir la férocité d’une panthère qui caractérise la race des furies nocturnes, mais en se basant sur la douceur et du comportement du chat cela a été décidé ainsi. La confiance et l'affection de Stufen ont permis à l’équipe d’étoffer davantage l’animation et le comportement des Dragons pour un résultat plus que réaliste.Par ailleurs, le physique de l’immense cracheur de glace semblable à mammouth en version dragon aquatique s’inspire en grande partie de l’ours polaire et de sa posture.Dean Deblois était contre de faire une suite au premier film, pour lui, les trois films sont trois parties d’une même œuvre avec un début, un milieu et une fin.était un nouveau défi à relever, notamment sur le passage à l’âge adulte pour Harold, mais aussi sur la réalisation de la Furie Éclair qui s’inspire directement de l’élégance et l’agressivité des chats et félins.a nécessité un travail monstrueux sur son animation, mais aussi a la gestion de son éclairage. Un dernier film qui parvient à conclure de la plus belle des manières cette trilogie qui restera une des meilleurs de DreamWorks.