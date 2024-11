En tant qu'ancienne Espada, Nelliel sous sa forme adulte est une spécialiste du maniement à l'épée. Elle pourra utiliser sa vitesse à son avantage pour asséner quelques coups violent. Nelliel libérera toute sa puissance grâce à sa Resurrección qui prend la forme d'une antilope vert-brun ressemblant à un centaure. Bleach Rebirth of Souls est prévu début 2025 sur consoles et Pc.

posted the 11/11/2024 at 03:18 PM by yanssou