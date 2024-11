Les éditions Meian précise la date de sortie du manga de Foot Be Blues qui proposera une sortie simultané des 5 premiers volumes le 6 décembre prochain au prix de 6.95€ le tome.

Le film Mobile Suit Gundam : Seed Freedom aura droit à un préquel nommé Seed Freedom Zero. Il est actuellement en cours de production et le réalisateur Mitsuo Fukuda indique que la moitié des story-boards avaient déjà été réalisés et que le projet est prêt depuis 20 ans.



Les doublages ont d’ores et déjà été enregistrés et d’autres informations seront communiquer ultérieurement.

Ki-oon sortira le 23 janvier prochain le manga Sanda de Paru Itagaki ( Beastars ) dont le premier tome sera proposé au prix de 6.95€. Coté animé , le studio Science Saru ( Dandadan , Devilman Crybaby ) est au commande et est déjà en cours de production.

A défauts d’avoir des nouvelles de la suite de l’animé , les éditions Delcourt/Tonkam annonce le premier coffret de la partie 7 Steel Ball Run qui arrivera le 4 décembre prochain au prix de 89,95€. La série s’achèvera avec la sortie du second coffret prévu courant 2025 pour un total de 24 tomes.

La première partie de la saison final de Beastars se présente en trailer pour une diffusion le 5 décembre prochain sur Netflix. La partie 2 est prévu courant 2025.

La première partie du film « Mononoke Un fantôme sous la pluie » s’offre un trailer spécial pour sa sortie le 28 novembre sur Netflix.

Le super livre Dragon Ball tome 4 arrive le 4 décembre prochain au prix de 32€. Dans ce nouvelle ouvrage , on y retrouve le super dictionnaire de l’univers de Dragon Ball qui concerne les techniques , les lieux emblématiques et objets.

Inspiré du roman éponyme de Tetsuko Kuroyanagi , le film d’animation « Totto-Chan, la petite fille à la fenêtre » sortira prochainement le 1er janvier en France. Réalisé par Shinnosuke Yakuwa (Doraemon no Nobita no Getsumen Tansaki) au studio d’animation Shin'ei Animation , ce long métrage aura deux avant première à la fin du mois ( pour les parisiens) le dimanche 24 novembre 2024 à 20h, et le mardi 26 novembre à 14h au forum des images.

Dévoilé lors du festival de Cannes 2024 , le documentaire « Hayao Miyazaki et le Héron » qui dévoile les coulisses de la réalisation du « Garçon et le Héron » sera à découvrir le 22 et 23 novembre dans les salles françaises.

Nouveau visuel et trailer pour la saison 2 de No Longer Rangers qui sera diffusé en avril prochain sur Disney+

La saison 2 de l’anime Toilet-Bound Hanako-kun dévoile un premier trailer pour une diffusion le 12 janvier 2025 sur Crunchyroll.

PS Les trois premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane sont dispo et le début est juste totalement dingue !



Musique : Woodkid - “To Ashes and Blood” (from Arcane Season 2)