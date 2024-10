Aussi puissante que Yoruichi, Soi Fon la capitaine de la deuxième division fait son entrée en scène. Cette combattante redoutable qui maîtrise le corps à corps pourra dégainer son Zanpakutō pour des coups rapides et puissants.



Utilisant l'art du Kidô et du Shunpo, elle pourra utiliser sa technique conbiné le Shunkō pour de gros dégâts.

Son Bankai Jakuhō Raikōben lui permettra de porter le coup de grâce contre son adversaire.



Bleach Rebirth of Souls est prévu début 2025 sur consoles et Pc.