Moyenne 3,6/5

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d'un robot – l'unité ROZZUM 7134 alias “Roz” – qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

Habité par son excellente technique et une mise en scène mature, Le Robot Sauvage demeure ravissant d'un bout à l'autre.Chris Sanders et les studios DreamWorks magnifient cette famille recomposée dans un film d’animation touchant et visuellement épatant.Encore un coup de maître pour les studios Dreamworks (Shrek, Dragons) qui propose une fable écolo n’éludant ni les cycles de vie, ni les lois de la vie sauvage, parfois rudes. Animation splendide qui fait la part belle à un burlesque digne d’un cartoon.Une splendide fable écologique qui ravira petits et grands.Prodigieux graphiquement, mené à 100 à l’heure et cumulant d’incessants rebondissements, pourvu d’un humour désopilant, « Le Robot sauvage », qui pourra charmer de 7 à 97 ans, se distingue par la générosité de son propos et la grande originalité de son scénario.Le réalisateur Chris Sanders adapte un livre pour la jeunesse dans un film d'animation aux paysages merveilleux et qui invite à la réflexion.Le coréalisateur de Lilo & Stitch signe une nouvelle réflexion autour du concept de famille. Visuellement captivant, Le Robot sauvage perd en émotion en raison d’un déroulement assez attendu.A travers sa galerie de personnages aussi drôles qu’attachants, comme ce renard taquin, ou encore ces malicieux opossums, le très poétique Le Robot Sauvage émeut sans pour autant tomber dans le pathos.Il aurait été original de tenir jusqu’au bout la promesse d’une rencontre entre ces deux autres de l’Homme, en s’attachant à faire éprouver durablement, loin de la mièvrerie, leur irréductible étrangeté.[/g]