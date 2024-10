Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapables de se convaincre, ils se lancent alors un défi : Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l’espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté… Or, chacun va faire une rencontre d’un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C’est le début d’une romance survoltée où l’occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant !

J’avoue que quand j’ai fini le tome 1 de Dandadan, j’étais assez dubitatif, un énième shōnen avec des thèmes vu et revu. Je ne savais pas vraiment quoi en penser de cette œuvre après ces premiers chapitres. J’ai continué avec le tome 2 et là Bim, une vraie révélation ! J’ai dévoré la suite avec un énorme plaisir ! On a des dialogues plutôt bien travailler, des personnages plutôt intéressant et une histoire convaincante saupoudrer de dessins de qualité, ça a fait mouche pendant ma lecture et c’est absolument génial !

Le genre paranormal se combine parfaitement avec le surnaturel du folklore des Yokai japonais et offre comme résultat un univers bien décalé et complètement barré, au milieu de tout ça, une romance plutôt chouette entre les deux personnages principaux. Les combats sont tout aussi WTF, tout en ayant un bon chara design des ennemies qui sort un peu de l’ordinaire. Le titre assume à fond son délire et l’auteur n’hésite pas à développer davantage ce coté mythe et légende japonaise.



Je le dit ici, mais après avoir revu le dernier trailer de l’adaptation animé qui arrive, l’anime, va être complètement fou, les plans que j’ai reconnu sont sublime !



Dandadan est pour moi une vrai découverte et sa lecture est passionnante. Ne vous fiez pas à ce début un peu faiblard, c’est délirant et captivant à la fois, qu’on le lise ou qu’on le regarde.